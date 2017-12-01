Деятельность ОАО «Сетевая компания» в лице филиала Казанские электрические сети (сетевая организация) связана с оказанием услуг по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, эксплуатации и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, территориально расположенных по городу Казани.



Деятельность сетевой организации сопряжена с рисками возникновения аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства, поскольку линии электропередачи на законодательном уровне признаны источником повышенной опасности.

Отсутствие доступа работникам сетевой организации к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации, проведения плановых работ, устранения аварий негативно сказывается на безопасном функционировании и эксплуатации указанных объектов.

Постановление правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Правила охраны электрических сетей) определяет порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства (охранные зоны), а также особые условия использования земельных участков, расположенных в их пределах.

Охранная зона служит для обеспечения безопасных условий эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, исключения фактов повреждения линий электропередачи, недопущения причинения вреда жизни, здоровью, граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также предотвращения экологического ущерба и возникновения пожаров.

Ширина охранной зоны зависит от номинального класса напряжения. То есть для воздушной линии электропередачи линий (ВЛ) с самонесущими или изолированными проводами до 1 кВ охранная зона устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов на расстоянии 2 метра, для ВЛ от 1 до 20 кВ такое расстояние составляет 10 метров, для ВЛ-35 кВ - 15 метров, для ВЛ-110 кВ - 20 метров.

Правила охраны электрических сетей запрещают без письменного решения сетевой организации производить действия по строительству, капитальному ремонту, реконструкции или сносу зданий и сооружений в границах охранной зоны линии электропередачи.

При обнаружении сетевой организацией фактов осуществления в границах охранных зон противоправных действий оформляется документ о нарушении охранной зоны, составляется схема нарушения с применением фотосъемки, и соответствующее уведомление о наличии таких фактов направляется в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, на предмет привлечения к административной ответственности. При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации сетевая организация вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав.

Часто встречающиеся нарушения в границах охранных зон линии электропередачи - это действия по строительству заборов, гаражей, домов, торговых павильонов, магазинов, административных зданий, автозаправок, установка мусорных контейнеров, детских площадок, складирование строительных материалов, высадка деревьев, наезды на опоры, производство строительных и земляных работ.

Перед началом строительства объекта заинтересованное лицо «забывает» принять должные меры по получению письменного решения сетевой организации на осуществление действий для узаконения своего объекта.

Тогда возникает вопрос: противозаконно ли использование объекта до получения на него соответствующего документа от сетевой организации?

Ответ: незаконно построенный объект может стать причиной нарушения безопасных условий эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не исключена возможность повреждения линий электропередачи, есть риск причинения вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц.

Согласно Правилам охраны электрических сетей перед строительством объекта заинтересованному лицу не позднее чем за 15 рабочих дней до осуществления действий по строительству объекта следует обратиться с заявлением к сетевой организации для получения письменного решения о согласовании осуществления действий.

Сетевая организация в короткий срок - в течение 2 дней с даты поступления заявления - рассматривает его и принимает решение о согласовании (отказе в согласовании) осуществления соответствующих действий.

Следует отметить, что при несоблюдении Правил охраны электрических сетей объект признается самовольной постройкой и подлежит демонтажу, естественно, без всякой материальной компенсации.

Так, в 2015 году по решению Вахитовского районного суда города Казани снесен забор, построенный без получения письменного согласования сетевой организации в охранной зоне кабельной линии КЛ-6 кВ.

В 2016 году по двум решениям Авиастроительного районного суда города Казани снесены заборы, построенные без получения письменного согласования сетевой организации в охранной зоне ВЛ-10 кВ.

В 2016 году по решению Советского районного суда города Казани снесен забор и жилой дом, построенные в охранной зоне ВЛ -110 кВ.

В 2016 году по решению Советского районного суда города Казани снесен забор и гараж, построенные в охранной зоне ВЛ-6 кВ.

В 2016 году по решению Арбитражного суда РТ снесен торговый павильон, расположенный в охранной зоне кабельной линии КЛ-6 кВ.

В 2017 году по решению Арбитражного суда РТ демонтировано складирование строительных материалов, выставочных павильонов, расположенных в охранной зоне ВЛ-110 кВ.

В 2017 году до вынесения решения Арбитражного суда РТ вынесен торговый павильон, расположенный в охранной зоне ВЛ-110 кВ.

Обращения сетевой организации в судебные инстанции за принудительным сносом - мера вынужденная и крайняя.

Сетевая организация призывает все предприятия, организации, учреждения и граждан во избежание повреждений объектов электросетевого хозяйства, судебных разбирательств по принудительному сносу объектов, расположенных в границах охранных зон, а также недопущения несчастного случая в результате поражения электрическим током неукоснительно соблюдать Правила охраны электрических сетей.

По всем вопросам согласования действий в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства Казанские электрические сети (сетевая организация) рекомендуют обращаться в центры обслуживания потребителей по адресам: ЦОП Квартал: 420126, пр. Ямашева, 57а; ЦОП Горки: 420138, пр. Победы, 46; ЦОП Центр: 420021, ул. Татарстан, 55.