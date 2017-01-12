В Татарстане с размахом прошел региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан чемпионатного цикла 2017 - 2018 годов. Участники в возрасте от 16 до 22 лет соревновались за звание лучших по 91 компетенции. Победители чемпионата получили право побороться за место в составе сборной Татарстана для участия в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 года, местом проведения которого выбран Сахалин.



В числе победителей регионального чемпионата была и студентка КНИТУ-КХТИ Эвелина Михайлова. Она стала лучшей в компетенции «Печатные технологии в прессе».

- Эвелина, как у тебя появился интерес к печатным технологиям?

- При поступлении в колледж я не особо представляла, что это за специальность. По описанию меня больше всего привлекло полиграфическое производство. За время обучения я поняла, в чем особенности этой профессии, начала ее осваивать, появился реальный интерес.

- Но ведь издательское дело - это сложный процесс, непростое оборудование. Легко ли с этим справляться девушке?

- Конечно, девушкам намного сложнее освоить печатные технологии, ведь в большей степени это мужская специальность, парни больше предрасположены к работе с техникой. Но благодаря опытным и терпеливым наставникам процесс обучения проходит комфортно, материал усваивается достаточно легко.

- В современном обществе есть мнение, что цифровые технологии в будущем могут вытеснить печатную продукцию. Что ты об этом думаешь?

- На мой взгляд, несмотря на то что цифровые технологии занимают все больше места в нашей жизни, печатная продукция будет востребована и не сдаст своих позиций. Да, выпуск продукции на электронном носителе гораздо экономичней. Но многие люди предпочитают читать бумажные книги, ведь в этом есть особенное наслаждение.

- Где ты отрабатываешь свои навыки в печатном деле?

- Около года я прохожу практику в издательстве «Идел-Пресс» и других типографиях. За счет этого мне удается получить больше опыта, узнать разные типы печатных машин. Я специализируюсь в основном на офсетной печати, но не забываю и про цифровую. На практике прохожу почти все этапы изготовления продукции, кроме допечатной подготовки. То есть занимаюсь непосредственно печатью продукции, затем идет отделка издания и переплет.

- Ты первый раз участвовала в региональном чемпионате WorldSkills?

- Нет, это мой второй опыт. На первом чемпионате я даже не рассчитывала на победу, так как только влилась в движение WorldSkills. На тот момент у меня не было опыта, навыков. Но спустя определенное время после тренировок я подошла ко второму турниру, где выступила более успешно и заняла первое место.

- Какие впечатления у тебя от соревнований?

- В первую очередь - это очень волнительно. Любой чемпионат - проверка не только профессиональных знаний и умений, но также психологических навыков человека, адаптации к сложной ситуации. За счет опыта на втором чемпионате я выступила более собранно и была рада, что удалось победить со значительным отрывом от конкурентов.

- А какие цели ты ставишь перед собой, участвуя в движении WorldSkills?

- Отточить навыки, быть более устойчивой к нерву борьбы. И стать профессионалом.