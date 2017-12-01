До Нового года осталось чуть больше двух недель. Предпраздничные хлопоты уже потихоньку вытесняют ежедневную рутину. Самую сказочную ночь в году невозможно представить без запаха мандаринов, сверкающих бенгальских огней и, конечно, без главного атрибута - нарядной елки.



Вокруг этой вечнозеленой красавицы водят хоровод, под ее ветками прячутся подарки, обычно она становится украшением дома не на один день. А значит, к выбору такой важной «гостьи» нужно подойти со всей ответственностью.

В лесу она росла

Классическим вариантом станет натуральная ель, которую выращивают в специальных питомниках. Несмотря на все неудобства (необходимость ежегодной покупки, трудность транспортировки, осыпающаяся хвоя), многие казанцы признают только такой формат новогоднего деревца. Смолистый лесной аромат от натуральной елочки словно переносит в детство и дарит атмосферу зимней сказки.

Чтобы зеленая красавица радовала глаз как можно дольше, покупать ее лучше примерно за неделю до новогодней ночи, советуют специалисты. В Казани елочные базары начинают работать с сегодняшнего дня. Но если сделать покупку слишком рано, то деревце и терять иголки начнет раньше. Если же, напротив, откладывать «елочный вопрос» до самого 31 декабря, то есть риск, что весь приличный товар уже разберут и останутся только лысенькие остатки. Да и ценник за некондицию может быть совсем не гуманный.

Цена живой елочки зависит от ее высоты и пушистости. Новогодние елки в Казани будут стоить от 300 до 1000 рублей, сообщил председатель комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылянов и перечислил адреса казанских елочных базаров. В Приволжском районе они разместятся по улице Рихарда Зорге и на проспекте Победы, в Московском - на улицах Декабристов и Восстания, в Ново-Савиновском районе - на Адоратского и на пересечении Адоратского и Ямашева, а в Вахитовском районе - по улице Чехова.

Долговечно и практично

Елочки, выброшенные сразу после новогодних каникул, - весьма печальное зрелище. Недолго они радовали глаз и были в центре внимания, а ведь чтобы вырастить дерево высотой 1,5 метра, требуется около 10 лет! Неудивительно, что с каждым годом все больше покупателей отказываются от живых деревьев в пользу практичных искусственных елок. Плюсов у такого варианта немало, и в первую очередь это отсутствие необходимости покупать праздничное дерево каждый год. Качественная елка из поливинилхлорида прослужит 5 - 7 лет, а при бережном обращении даже больше. Современные технологии позволяют угодить любым запросам покупателей: в магазинах можно найти ели, уже припорошенные «снегом», со встроенными гирляндами или с декоративными шишками, серебристые, нереально пушистые или максимально похожие на натуральное деревце.

Для любого помещения без труда найдется елочка подходящего размера. Например, на офисном столе хорошо будет смотреться символическое 30-сантиметровое дерево. На стоимость в первую очередь влияют высота ели и качество материала. Бюджетный полуметровый вариант можно найти всего за 99 рублей. А за пушистую двухметровую ель в крупных магазинах придется отдать 4 - 5 тысяч.

Как правильно выбрать искусственную ель, рассказала продавец-консультант одного из казанских магазинов Рушания Хисамова: «Синтетический материал, из которого изготовлено дерево, не должен иметь химического запаха. Ветки у качественной елки аккуратные, без подтеков клея и прочих неровностей. Еще можно тихонько подергать за иголки: они не должны обламываться или отрываться при первом же касании».

Творческий подход

Всем хороша искусственная елка, но все же натуральный аромат хвои ничем не заменишь! Как бы найти компромисс, чтобы и елки были целы, и в доме запахло новогодней сказкой? Отличным выходом станут букеты из лапника. Ветки можно поставить в большие вазы и украсить их мишурой и игрушками. Накануне праздника пучок еловых веток стоит в среднем 150 - 200 рублей.

А если подготовиться заранее, то из лапника можно сделать роскошный новогодний венок, который украсит входную дверь, праздничный стол или станет оригинальным подарком. На плотную картонную основу по кругу с помощью проволочек или ниток закрепляются еловые ветки, а дальше можно дать волю фантазии. В качестве дополнительных украшений эффектно будут смотреться не только ленты и небольшие шарики, но и вполне съедобные элементы: сушеные кружочки апельсина, палочки корицы, конфеты в нарядной обертке, пряники в фольге.