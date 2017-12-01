С 20 декабря 2017 года по 10 января 2018-го в Татарстане планируется ввести особый противопожарный режим.

На все время новогодних праздников МЧС усилит меры по обеспечению пожарной безопасности, а с 25 декабря личный состав ведомства будет переведен на усиленный вариант несения службы.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил замначальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ, начальник отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы полковник внутренней службы Максим Трущин. Он отметил, что декабрь и январь являются месяцами, на которые приходится наибольшее количество пожаров. Из-за употребления алкогольных напитков люди часто теряют бдительность и пренебрегают правилами обращения с огнем, констатировал спикер.

Сейчас в местах проведения новогодних праздников сотрудники МЧС проводят проверки соблюдения правил пожарной безопасности и исправности источников наружного противопожарного водоснабжения, отрабатывают планы тушения пожаров. Всего на учет взята 1655 новогодних объектов с массовым пребыванием детей.

Силами МЧС с 30 декабря по 8 января будут проводиться ночные проверки. «Мы планируем проведение традиционных ночных проверок на объектах социальной сферы с ночным пребыванием людей. Это и больницы, и детские дома, и дома престарелых. Наши сотрудники будут проверять обслуживающий персонал, соблюдение безопасности, выездные пути», - добавил начальник отдела госпожнадзора.

На время новогодних праздников введены ограничения на использование петард и фейерверков. Расстояние от промышленных зданий, транспортной инфраструктуры и заправок должно быть не менее 500 м, от жилых домов, сельскохозяйственных помещений, мест с массовым пребыванием людей и дорог - не менее 50 м, передает ИА «Татар-информ».