В нашем городе открылась уникальная в своем роде оперная лаборатория-школа искусств KazanOperaLab.

Цель этой необычной творческой лаборатории - объединить усилия молодых талантливых композиторов, режиссеров, драматургов, писателей, художников, актеров для создания современных музыкальных спектаклей. И не просто спектаклей, а таких, которые бы нашли отклик у зрителей и, возможно, вошли в золотой фонд оперного искусства.

Участниками лаборатории стали три композитора, три художника-сценографа, три драматурга и три режиссера из Татарстана. Им предстоит пройти несколько этапов проекта. Сейчас в самом разгаре первый этап - образовательный. В его рамках проходят лекции, мастер-классы и семинары от ведущих мировых деятелей музыкального искусства и театра. Мастер лаборатории - известный оперный режиссер Василий Бархатов. Ему 34 года, но, несмотря на молодость, он уже был художественным руководителем оперной труппы Михайловского театра, членом Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, членом Общественной палаты РФ. Практически каждый его спектакль становился номинантом национальной театральной премии «Золотая маска».

На встрече с журналистами Василий Бархатов и руководитель проекта татарстанский музыкант Данияр Соколов рассказали о том, что такое творческая лаборатория и какое влияние она может оказать на развитие современного оперного искусства. Лаборатория будет действовать целый год. После первых мастер-классов участники разделятся на три творческие команды, в которые войдут композитор, художник, драматург и режиссер. Задача каждой команды - придумать идею камерной оперы, пройти все этапы создания музыкального произведения. Это будут три самостоятельных спектакля. Их темы, сюжеты разработают сами участники проекта. Свои творения они представят экспертному совету лаборатории. Самые интересные будут рекомендованы к постановке на сцене театров. Презентация музыкальных спектаклей планируется не только в Казани, но и в Москве. Рассматривается возможность исполнения этих спектаклей и в Европе. Проект планируется сделать ежегодным.

Как отметил Данияр Соколов, цель KazanOperaLab - открыть для широкой публики имена молодых талантливых композиторов, драматургов, режиссеров, вокалистов. Эти ребята могут внести новые, свежие идеи в классическое оперное искусство и привлечь внимание современной молодежной аудитории к опере.

Напомним, оперная лаборатория-школа искусств KazanOperaLab открылась при поддержке Министерства культуры РТ, Союза театральных деятелей России и Татарстана, Союза композиторов РФ, фонда поддержки современного искусства «Живой город», творческой лаборатории «Угол», Дома актера им. М.Салимжанова и Полномочного представительства РТ в Москве.