На минувшей неделе в Казани прошла необычная фотовыставка, получившая название «Преодолевшие себя». Авторы представленных снимков - люди с ограниченными возможностями здоровья, которые, несмотря ни на что, занимаются творчеством.



Стоит отметить, что трое участников выставки - Рената Абдуллина, Галина Овчинникова и Айрат Сафин - в период с 2015 по 2017 год стали победителями в национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в номинации «Репортажная фотография».

- Название выставки полностью отражает ее суть: авторы представленных здесь работ - это люди, сумевшие преодолеть себя, добиться успехов вопреки их физическим возможностям, - прокомментировал наставник чемпионов, председатель Союза фотографов РТ Георгий Козлов. - Они занимаются тяжелой работой - фотографией, причем ее репортажной, а не постановочной разновидностью. Работа фотографа-репортера предполагает необходимость много двигаться, быстро менять объективы, находить точку съемки. Проще говоря, ему иногда приходится бежать впереди спортсмена-бегуна.

Следующая ступенька для наших ребят - чемпионат мира. Очевидно, что соревноваться на международном уровне непросто. В соперничество вступает не только профессиональное мастерство участников, но и их техническое оснащение. Можно неплохо снимать на любительскую аппаратуру, но, достигая определенного профессионального уровня, необходимо покупать профессиональный фотоаппарат, вспышку, объективы. Все это стоит немалых денег, поэтому очень помогла бы государственная поддержка молодых талантов. Так, победительница «Абилимпикса-2015» Рената Абдуллина получила грант, который помог ей подготовиться и поехать на мировой этап соревнований.

Фотовыставка «Преодолевшие себя» расположилась в фойе концертного зала «Академия» Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, где проходил республиканский конкурс красоты среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана - 2017». Примечательно, что на одном из представленных снимков была запечатлена одна из его участниц. Перед закрытием выставки она получила его в подарок.

- Любовь к фотографии я переняла от своего дедушки. Когда была маленькой, часто играла с его фотоаппаратом «Зенит», - рассказала Рената Абдуллина. - Позже фотография стала и моим хобби, а со временем и профессией. Кстати, мои мама и папа тоже научились профессионально снимать, так что вся наша семья - фотографы.

Зачастую фотография становится не просто способом отображения мира, но и мощным социальным инструментом. Так, Галина Овчинникова через свои фотографии попыталась поднять острую социальную проблему:

- С помощью фотографии я стремлюсь нести добро в мир. Так, мои работы на этой выставке посвящены брошенным и бездомным домашним животным и людям, которые не побоялись взять их с улицы и принести домой. Своими работами я хотела показать, что нестрашно проявить заботу и взять на себя ответственность, куда страшнее остаться равнодушным и оставить животное в беде.