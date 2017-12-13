На территории Казани планируется организовать работу 15 общественных жилищных инспекторов. Их деятельность направлена на повышение прозрачности и эффективности сферы жилищно-коммунального хозяйства.



Татарстан станет пилотным регионом по введению нового вида общественного контроля системы ЖКХ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал исполнительный директор Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ Дмитрий Романов.

Он отметил, что институт общественных инспекторов позволяет установить контроль над всеми сферами деятельности ЖКХ. Механизм работы инспекторов закреплен в прошлом году постановлением правительства РФ. По словам Дмитрия Романова, до того момента закон не могли применить на практике из-за отсутствия прописанного механизма работы.

Проект начал работу в Татарстане в тестовом режиме. В случае успеха опыт может быть распространен на другие регионы.

«На основе общественного совета и НКО каждый вправе принять соответствующее решение и выбрать хотя бы одного человека, ответственного за общественное инспектирование с позиции собственников домов», - подчеркнул Дмитрий Романов.

Работа общественных жилищных инспекторов в итоге повысит прозрачность и эффективность всего жилищно-коммунального хозяйства республики, заметил исполнительный директор Центра общественного контроля ЖКХ РТ.

Желающий стать общественным инспектором должен принести заявление и другие бумаги на имя руководителя некоммерческой организации или общественного совета. Заявления рассмотрит комиссия. Прошедшие отбор пройдут обязательное обучение. После завершения всех процедур каждый инспектор получит специальное удостоверение, сообщает ИА «Татар-информ».

«Поскольку это пилотный проект на территории республики, то около 15 человек должны приходиться на Казань. И еще по одному человеку - на каждый район РТ», - пояснил Романов.