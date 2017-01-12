Обычная тренировка баскетбольной команды. Игроки выкладываются на площадке, показывают хорошую скорость, забивают точно, много.

Ничего особенного, за исключением того, что спортсмены передвигаются на инвалидных колясках. Признаться, глядя на этих людей, даже не допускаю мысли пожалеть их - настолько они сильные, ловкие и быстрые на площадке.

Баскетбольный клуб «Крылья барса» создан в 2009 году при поддержке Президента РТ и правительства республики. Неоднократный победитель российских и международных соревнований. В рейтинге баскетбольных клубов России, где играют инвалиды-колясочники, «Крылья барса» занимают вторую позицию после спортсменов из Санкт-Петербурга.

Мы встретились с капитаном команды Андреем Чугуновым, но беседовали не о высоких спортивных достижениях. Мой собеседник рассказал, как достичь победы над немощью и жалостью к себе.

- Андрей, что с вами случилось?

- В 31 год я получил производственную травму, вследствие которой обезножил.

- А почему выбрали баскетбол?

- Выбор был непринципиальный. Позвонили из соцзащиты, спросили: «Хотите попробовать?» Я пришел, посмотрел, попробовал - понравилось, втянулся.

- А до травмы занимались спортом?

- Только в школе на уроках физкультуры.

- Как набиралась команда?

- Кто-то из ребят пришел сам из других видов спорта, например хоккея. Но большую часть набирал я. В то время проходил реабилитацию в госпитале на Исаева и там приглядывался, разговаривал, предлагал начать тренировки тем ребятам, которые, на мой взгляд, подходили для баскетбола.

- По каким параметрам выбирали?

- В первую очередь - крепкие руки. У нас основная тяжесть ложится именно на руки. Передвигаться по площадке на коляске надо на хороших скоростях, делать результативные броски. Само собой, требуются точность, глазомер и, конечно же, крепкие руки. Почти все ребята, которых я в свое время позвал, до сих пор в команде.

- Случалось, что кто-то сомневался, отказывался?

- Не без этого. Но пока не попробуешь, не поймешь. Конечно, нужна сильная мотивация, огромное желание. Для меня баскетбол был еще одним поводом выйти из дома, быть среди людей. Пусть хоть на коляске, но не прозябать в четырех стенах наедине с мрачными мыслями.

- Вы много ездите по стране, бываете за рубежом. Наверняка сравниваете спортивную и бытовую инфраструктуру для инвалидов-колясочников.

- Конечно, ведь там тоже приходится передвигаться - и на городских территориях, и по спортивным объектам. В плане доступности городских улиц из тех стран, где удалось побывать, Германия лучше всех заботится о маломобильном населении. Всюду пандусы, удобные спуски-подъемы, лифты. Во всех учреждениях предусмотрено все для удобства передвижения на инвалидной коляске. Казань пока таким отношением выделиться не может. Хотя, если сравнить с тем, что было пять лет назад, положительные сдвиги есть. Надо продолжать активно действовать в этом направлении. А что касается продвижения спорта среди инвалидов, то здесь нет замечаний. Все на уровне. Команды Казани и сборные Татарстана всегда выигрышно выделяются среди российских и зарубежных спортсменов.

- Что самое трудное для вас лично и для игроков вашей команды?

- Если говорить о физических и психологических трудностях, то у нас их уже нет, справились. Каждый из нас сделал один верный шаг - принял инвалидность как данность и научился жить с ней. Сложности у нас начинаются в голове. Зачастую человек сам себе строит преграды, даже будучи абсолютно здоровым. И только нам самим под силу убрать эти преграды. Пока не попробую, я не могу сказать, что это невозможно сделать. И для меня не зазорно попросить помощи даже у совсем чужого человека. Инвалидность - не конец света. Жизнь не стоит на месте, надо двигаться вперед.

- Остаться без ног очень страшно. Что вы посоветуете тем, кто недавно столкнулся с этой бедой?

- Главное - желание жить дальше. Надо принять свою инвалидность. Чем быстрее ты это сделаешь, тем легче начнешь действовать в новом социальном статусе. Не зацикливаться на своей травме, не жалеть себя, мол, это я не могу, то не получается. Было бы желание, смекалка - все получится. Полочку пониже прибить, порожек убрать, научиться не замечать жалеющих взглядов. Не раскисать, а познавать мир, даже будучи в инвалидной коляске. Жизнь дает второй шанс, но в физически ограниченном виде. И, возможно, ты достигнешь гораздо большего, чем тогда, когда был с руками и ногами, принесешь больше пользы.

Зачастую человек, попадая в беду, вопрошает: «За что мне это?» Надо расценивать это иначе: для чего? В прежней жизни я не занимался спортом и уж точно не играл бы в баскетбол. И вряд ли выезжал бы на международные турниры, а значит, не познакомился бы с большим количеством интересных людей. Во всех городах, странах, где мы выступали, у нас есть друзья. Нам есть что обсудить, и это здорово. Меня время от времени вызывают в госпиталь на Исаева, чтобы поговорить с очередным парнем, получившим увечье. Приезжаю, разговариваю. Он мне: «Вот, я уже ничего не могу самостоятельно». Отвечаю: «Ну, и я не могу». «Я уже другой, не такой, как прежде», - продолжает он. «И я не такой», - говорю я. «Я калека, инвалид», - канючит он.

- «И я нездоровый, передвигаюсь на коляске». Вот когда у него заканчиваются аргументы, когда вроде бы нет причин плакать, тогда мы с ним начинаем конкретный разговор, как принять себя нового, как начать иную жизнь. Непростую, но не менее интересную. Ребята из моей команды живут полноценной жизнью, почти у всех есть семьи, большинство из них водят машины. Стоит только захотеть, и все получится.