Новый дом с видом на озеро Рабиги расположен по улице Пионерская.

В Болгаре сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили жилье в новом четырехквартирном доме. Об этом пишет местная газета «Новая жизнь».

Новый дом с видом на озеро Рабиги расположен по улице Пионерская. Его общая площадь равняется 152,8 кв. м. Здание построено по новой технологии, с использованием современных материалов. Специалисты подрядной организации «СМ-СтройИнвест» отметили, что проект был экспериментальным, а его реализация оказалась удачной.

В этот праздничный день в гости к получившим новое жилье семьям Шабановых, Карповых, Борзихиных и Куликовых пришли Дед Мороз со Снегурочкой и другие сказочные герои. Они поздравили всех со знаменательным событием, а самым юным новоселам вручили новогодние подарки. На празднике также присутствовали глава Спасского района Камиль Нугаев, генеральный директор подрядной организации Рим Сабитов и ее инженер Ильдар Закиев.

Илья Шабанов от имени обладателей новых квартир поблагодарил тех, благодаря кому возведение дома стало возможным: Президента Татарстана Рустама Минниханова, руководство района, строителей.

Здание построено по одной из президентских республиканских программ строительства жилья – «Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».