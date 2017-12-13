В детском центре «Экият» прошел гала-концерт благотворительного проекта Министерства культуры РТ «От сердца к сердцу».

В рамках проекта в течение всего года певцы, музыканты, артисты оригинального жанра выступали в детских домах, домах престарелых, реабилитационных центрах, коррекционных школах, чтобы подарить людям радость, хорошее настроение, заряд бодрости и позитива.

На новогодний праздник в центр «Экият» пригласили ребят из детских домов, домов-интернатов, коррекционных школ и реабилитационных центров. Их ждало выступление популярных артистов, детских творческих коллектив, шоу мыльных пузырей, и, конечно, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Для всех ребят были подготовлены подарки. Подробности - в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».