Он получил взятку для своего коллеги.

В Сармановском районе РТ экс-полицейский осужден за роль посредника при получении взятки, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Судом было установлено, что в марте этого года житель района передал сотруднику полиции 30 тыс. рублей. За взятку нарушитель должен был спастись от административного наказания за употребление наркотиков.

Полицейский должен был передать деньги своему коллеге, но этого не случилось – помешали сотрудники МВД. Суд приговорил экс-полицейского к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно.