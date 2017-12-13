Для пресечения продаж пиротехнических изделий в неположенных местах будут проводиться рейды.
38 торговых точек, которые реализуют пиротехническую продукцию, взяты под контроль Главным управлением МЧС России по РТ, сообщает «Татар-информ». Также на территории республики будут проходить рейды, призванные пресечь торговлю в неположенных местах. На сегодняшний день 13 таких рейдов нарушений не выявили. Отметим, что использование пиротехники возможно только на специально отведенных площадках.
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