Сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 49-летнюю жительницу Мензелинска за нарушение ПДД.

Поскольку гражданка Л. выписанные штрафы не оплатила, ей было назначено административное наказание в виде 80 часов обязательных работ – по 40 часов за каждый штраф. Уроженка Мензелинска всячески уклонялась от исполнения административного наказания – сбегала с работ или вовсе не приходила.

По постановлениям ГИБДД приставы Мензелинска возбудили исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель составил в отношении гражданки Л. протокол по ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Наконец, судебные приставы по ОУПДС доставили должницу в суд. За уклонение от исполнения обязательных работ судья вынес Л. наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Кроме того, после ареста гражданка должна будет отбыть 80 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.