В Лаишевском районе Татарстана главы Рождественского и Столбищенского сельских поселений погасили долги за нарушения в сфере экологического законодательства.

Предмет исполнения задолженности – несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Долг на общую сумму в 20 тысяч рублей полностью погашен, исполнительные производства окончены фактом.

Кроме того, в отношении двух жителей Лаишево имелись исполнительные производства на 4 и 6 тысяч рублей. Причиной тому также стали нарушения в области экологического законодательства. После того, как судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на счета должников, гражданин А. и гражданка С. полностью погасили задолженность.

С начала 2017 года судебные приставы Татарстана взыскали 4 миллиона 453 тысячи рублей за нарушение экологического законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.