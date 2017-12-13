Глава страны прокомментировал языковой вопрос на большой пресс-конференции.

В России нет никакой остроты в сфере национального вопроса. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Москве.

«Я считаю, что у нас нет никакой остроты в сфере национального вопроса. Вопрос, связанный с языком, направлен только на одно — создать всем детям, где бы они ни проживали на территории Российской Федерации, равные стартовые условия для будущей жизни», — заявил Президент России.

Он добавил, что любит Татарстан, в этом регионе у него живет много друзей. Но не все татары живут только в Татарстане. Примерно половина из них проживает в других регионах РФ, отметил Президент.

«У всех должны быть равные стартовые условия, и если люди будут знать свой национальный язык, что я считаю очень важным, и будут отставать в языке межнационального общения, в русском языке, а преподавание в ведущих вузах страны ведется на русском языке, то мне кажется, что это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в Татарстане», — объяснил свою позицию Владимир Путин.

Людям нужно обеспечить возможности изучения родного языка, не только татарского, но и языков других народностей страны, подчеркнул он.

«У нас огромное разнообразие таких языков. Это наша гордость и богатство — культурное и языковое разнообразие. И это, безусловно, должно быть поддержано», — заключил Президент России.