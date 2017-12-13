Волейболистки казанского «Динамо» стартовали в групповом этапе очередной для себя Лиги чемпионов с победы.

На этот раз в Пловдиве (Болгария) нашим спортсменкам вынуждена была покориться команда «Марица». Всего три партии в выездном матче потребовались казанским волейболисткам, чтобы переиграть малоопытных соперниц – 3:0 (25:19, 25:23, 25: 23). Болгарка Элица Василева набрала против соотечественниц 12 результативных баллов, но и в Болгарии, и в Татарстане ее по-прежнему любят – как Воронкову, и Маммадову. А теперь «Динамо» поедет в Санкт-Петербург - там в чемпионате России нас ждет «Ленинградка».