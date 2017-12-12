В казанской кадетской школе-интернате №6 им. Героя Советского Союза Бориса Кузнецова состоялось награждение призеров проекта «Историческая память».

Год назад Минобразования и науки РТ предложило учащимся и педагогам республиканских школ, колледжей, гимназий, лицеев и кадетских корпусов поучаствовать в проекте «Историческая память». Ее инициатором выступила помощник президента РТ Татьяна Ларионова.

Конкурс из нескольких номинаций сразу нашел отклик у тех, кому он был адресован, и завершился торжественным награждением многочисленных участников. Названия номинаций дублировались на большом экране на сцене. Там же выстраивались те, кто получил дипломы за первое-третье место. Разные возрастные категории оценивались отдельно, поэтому здесь стало сразу тесно от победителей.

Самую памятную номинацию - «Письма героев» - участники проекта предварили чтением писем прадедушек и прабабушек. Во многих семьях республики хранятся пожелтевшие, хрупкие листочки с наспех написанными строчками – письма с войны, до которых пришла пора дотронуться правнукам победителей Среди юных победителей - 11-ти летний Даниил Нуреев из средней школы села Татарское Бурнашево Высокогорского района. С врученным дипломом он, а за ним еще 10 ребят поднимаются на сцену. Общий снимок на память, и счастливые, и смущенные награжденные возвращаются в зал.

А в зале продолжают звучать номера школ и муниципалитетов-победителей. Как много людей откликнулось на проект! Например, в конкурсе на лучший рассказ о школьном музее участвовало 130 школ. За презентацию «Листая страницы истории школы» первое место получила Юля Турова из села Большое Подберезье Кайбицкого района. Ее отметившая 180-летие школа, чего только не повидала за свою долгую жизнь! Помогает ребятам в изучении истории родного края бывший педагог школы, ныне активист ветеранского движения, основатель школьного музея войны Екатерина Ивановна Елисеева.

Призеров одной номинации сменяют другие. Директор кадетского корпуса из города Нижнекамска Рашит Галиахметов гордится своими воспитанниками – они заняли призовые места в номинации «Киноролик о своем родном городе, крае». У кадетов есть своя студия, где искусству кино их обучают профессионалы. Среди награжденных казанская школа № 82 и кадетская школа-интернат №6, где проходило чествование призеров. Закончился праздник вальсом «Сказки венского леса» в исполнении кадетов-старшеклассников в алых погонах и девушек в белоснежных бальных платьях.