25 декабря в 14 часов в Музее восстания машин, что находится в ТЦ «Родина» на ул. Баумана, 44/8, состоится парад фантастических героев.

Конкурс проводится совместно с редакцией газеты «Казанские ведомости». К участию в параде допускается каждый, кто пришлет свое фото на электронную почту musbot@bk.ru в костюме Бэтмена, Человека-паука, автобота, трансформера, Халка, Россомахи, Бамблби, Черной Молнии или любого другого волшебного персонажа, наделенного суперсилой. Письма с фотографиями принимаются до 21 декабря включительно. Участвовать в конкурсе могут лица до 16 лет, сообщают организаторы. В письме необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, возраст, имя персонажа, в костюме которого вы на фото, телефон для связи.

В тот же день, в финале парада, будут определены три призера. Обладатель первого места получит возможность отметить свой праздник в любой день 2018 года и 4 билета на новогоднюю шоу-программу. Обладатель второго места - 4 билета на новогоднюю шоу-программу, третьего - 4 билета на бесплатное посещение музея в день парада. Остальные участники могут посетить музей с 20-процентной скидкой.