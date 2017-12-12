Вчера в перерывах XXII сессии Казгордумы в Ратуше к традиционной акции #ПодариПодписку, инициированной АО «Татмедиа», присоединились депутаты, руководители районов города, представители исполкома, казанские бизнесмены и просто неравнодушные горожане.

Теперь благодаря им газету «Казанские ведомости» будут читать не только близкие им люди, которым они оформили подписку в подарок, но и в социальных учреждениях республики - интернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, реабилитационных центрах.

Людмила Андреева, заместитель главы муниципального образования г. Казани:

- «Казанские ведомости» отражают жизнь города и нашу депутатскую работу, это очень важно. Я подписала на газету в том числе и детские реабилитационные центры «Здравушка», «Апрель», социальный приют для детей и подростков «Гаврош», поскольку считаю, что газета нужна не только педагогам, но и подросткам, что там находятся. Газета читаема и нужна в любой среде!

Евгения Лодвигова, первый заместитель главы муниципального образования г. Казани:

- «Казанские ведомости» я выписала для родителей мужа. Они с большим удовольствием читают газету. К тому же им очень удобно читать в привычном печатном формате. Для них это будет хороший подарок.

Таиса Чернова, депутат Казгордумы, главный врач детской поликлиники №7:

- Я подписала на «Казанские ведомости» Дербышкинский детский дом-интернат и Тетюшский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Я люблю эту газету, давно читаю и выписываю. Она интересная, очень позитивная. Всегда узнаю благодаря газете актуальные городские и республиканские новости.

Ляйля Гарифуллина, депутат Казгордумы:

- Я присоединилась к этой акции, поскольку считаю, что каждый человек в душе должен нести добро и помогать людям по мере возможности. Рада, что теперь газету будут читать и в казанской школе-интернате №11 для детей-сирот в Дербышках.

Светлана Вострикова, председатель комитета физической культуры и спорта исполкома г. Казани:

- Поддерживаю акцию, потому что, живя в этом городе, и взрослым, и детям необходимо знать, какие события происходят в Казани. Благотворительная акция - это хорошее дело, надо его продолжать. Например, на недавно прошедшем форуме «Добрая Казань» мы решили, что на спортивных мероприятиях будем проводить сбор средств для детей, занимающихся иппотерапией. Это тоже будет наш вклад в доброе дело.

Марат Нуриев, депутат Казгордумы, генеральный директор ООО «УК «Уютный дом»:

- В рамках акции хочу подарить подписку подопечным тех социальных учреждений, что наиболее остро в ней нуждаются, но не могут самостоятельно подписаться. Сам выписываю «Казанские ведомости», читаю с интересом, особенно что касается и хорошего, и плохого в сфере ЖКХ.

Ильсур Хадиуллин, начальник управления образования исполкома г. Казани:

- Мой выбор пал на социальный приют для детей и подростков «Гаврош» и реабилитационный центр «Апрель». В «Гавроше» недавно прошел капремонт, созданы комфортные условия. Одновременно хочется, чтобы и информационно педагоги и подростки тоже были подкованы: знали о событиях и изменениях, что происходят в образовании и культуре. Тем более что «Казанским ведомостям» удается освещать события полно и емко.