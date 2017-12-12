Депутаты Казанской городской Думы на XXII сессии одобрили бюджет Казани на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Как и в предыдущие годы, он остался социально направленным.

По всем доходным источникам сохраняются действующие в текущем году нормативы отчислений, ставки и налоговые льготы. Кроме того по налогу на доходы физических лиц городу предусмотрен дополнительный норматив отчислений в размере 1,7% на 2018 год, 1,8% - на 2019 год и 1,9% – на 2020 годы.

По прогнозам, доходная часть консолидированного бюджета составит 21 млрд 608 млн рублей, что на 2 млрд рублей больше, чем ожидается по итогам 2017 года. На налоговые доходы приходится 83% от общей суммы. Большая часть доходов – это налоги: 45% налог на доходы физических лиц, 29% - земельный налог и налог на совокупный доход – 18,6%. 86% неналоговых доходов бюджета Казани приходится на использование и продажу муниципального имущества. Из республиканского бюджета ожидается поступление более 7,5 млрд. рублей.

На расходы депутаты отложили свыше 21 млрд рублей. Из них 75% расходов приходится на образование, социальную и молодежную политику, культуру, физкультуру и спорт, здравоохранение. В 2019 году доходы бюджета прогнозируются в объеме свыше 21 млрд рублей, расходы – в том же размере. На 2020 год заложена сумма без малого 22 млрд рублей на и расходы.