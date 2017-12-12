Тысячи горожан и гостей столицы РТ ежедневно пользуются услугами метро. Но что происходит в метрополитене в ночное время? Корреспондент «КВ» посетил электродепо «Аметьево» и узнал, как ночуют поезда.

Нашим гидом стал заместитель директора электродепо по эксплуатации МУП «Метроэлектротранс» Рустам Сибагатуллин. С ним преодолеваем проходную и попадаем на территорию депо. Перед нами вереница путей, которые ведут к огромному корпусу. В нем расположены отстойно-ремонтный цех и производственные мастерские - святая святых электродепо. Три первых пути ведут в ремонтные ангары, а остальные - в цех, где, собственно, и ночуют поезда, а также проходят минимальный ремонт.

Что происходит с поездом, когда он уходит в депо?

Последние составы с пассажирами уходят с конечных станций Казанского метрополитена в 00:01. Вернувшись в депо, машинист фиксирует свои нарекания к работе поезда в бортовом журнале. Далее за состав берутся специалисты-ремонтники.

Сотрудники депо оценивают состояние механических, пневматических агрегатов, электродвигателей. Часть ремонтников осматривает состав снизу - из специальной канавы, другие проверяют работоспособность колесных пар. При необходимости они на месте производят мелкий ремонт.

Поезда, которые стоят в ангаре, кажутся непривычно высокими. Если на станцию метро они подъезжают к платформе, то здесь мы находимся у их основания. А высота у поезда немалая - более 3,5 метра. Так что доступ в салон вагонов осуществляется по приставным лестницам.

Если составу нужен капитальный ремонт

- Если для проведения ремонта нужно разбирать поезд, снимать детали, то его загоняют в ремонтный цех, - рассказывает Рустам Сибагатуллин, приглашая нас туда.

Перед нами три пути, вдоль которых стоят огромные домкраты. На них происходит подъем вагонов поезда, после чего салон состава отделяется от колесной платформы.

- Подъемочный ремонт - один из самых сложный типов. Старые вагоны типа «Казань» поднимаются на четырех домкратах, новые «Русичи» - на восьми, - рисует нам картину работы домкратов наш гид.



На соседних путях стоит спецтехника, которая обслуживает метро в ночное время. Вот, например, моечная машина, которая разбрызгивает воду по кругу, очищая тоннели. Причем вся спецтехника работает на обычном топливе, ведь в ночные часы напряжение с контактного рельса снимается.

Здесь же стоят станки, тестовое оборудование для ремонта двигателей, тележек, моечная машина для мойки деталей, приборы дефектоскопирования.

Кто моет поезда?

После работы на линии машинист самостоятельно моет лобовое стекло головного вагона. В ночное время специальные сотрудники депо производят влажную уборку салонов поезда. Важно, что в холодное время года, когда обостряется риск возникновения вирусных заболеваний, поручни, сиденья и детали интерьера вагона обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором. А внешняя мойка поезда происходит в специальной камере на парковых путях, через которую проезжает состав.

Как поезда выходят на линию

Перед выходом на линию машинист самостоятельно осматривает поезд, проверяет его исправность. Затем по сигналу светофора он начинает движение, проезжает по парковым путям и ныряет в тоннель. Из депо поезд выезжает на станцию «Горки», после чего доезжает до станции «Проспект Победы» и приступает к работе. Ежедневно в пиковое время метро Казани обслуживают 9 поездов.

Сотрудники депо трудятся ночью, чтобы утром перед казанцами распахнули двери чистые и исправные составы. Недаром в одном из цехов висит девиз, который характеризует их труд: «Ремонтник славен, когда состав исправен».