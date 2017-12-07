Овен

На работе следует строго придерживаться намеченного плана, без импровизации и проявления личной инициативы. Во второй половине недели вам придется решать финансовые вопросы, причем весьма успешно. Наладятся отношения в семье.

Телец

Попробуйте избавиться от вредной привычки - у вас это получится. Легкое недомогание, которое вас беспокоило, пройдет без последствий. Остерегайтесь непродуманных действий под влиянием эмоций и из-за контактов с сомнительными людьми.

Близнецы

Рабочая ситуация потребует от вас быстроты принятия решений и некоторой доли риска. А вот при наличии семейных проблем отдайте инициативу своей половинке - у вас недостаточно опыта для этого. Наладятся отношения со взрослыми детьми.

Рак

Начинайте избавляться от ненужных вещей и старой привязанности, которая уже давно изжила себя, и впустите в свою жизнь новое и перспективное. В зависимости от этого улучшится ваше настроение и самочувствие. В важном деле получите поддержку друзей.

Лев

Ваша повышенная работоспособность и активность на работе поспособствуют завершению большинства дел. В конце недели с удовольствием будете заниматься подготовкой совместного семейного отдыха в новогодние каникулы - финансы это позволяют.

Дева

Вас ждет обновление. Совет близкого друга окажется как нельзя кстати - незначительная размолвка с любимым грозит испортить новогодний праздник. Финансовое положение нестабильное, поэтому пока будьте сдержанны в тратах. Но на родителях не экономьте.

Весы

Будет много общения и на работе, и дома. Удастся помочь тем, кто нуждается не только в деньгах, но и в моральной поддержке. Это добро вернется вам сторицей. Недоразумения с любимым удастся избежать, если вы уступите по одному из незначительных вопросов.

Скорпион

Обстановка на работе может привести к эмоциональному истощению. Общие предновогодние хлопоты сплотят вашу семью, в которой в последнее время наблюдалось напряжение. Этому будет способствовать и улучшение вашего финансового положения.

Стрелец

Ваша жизнь сейчас зависит от того, кто находится рядом с вами и какие события происходят на работе. Не поддавайтесь на провокации, проявите инициативу, при этом прислушайтесь к совету человека, которому полностью доверяете. Доходы увеличатся.

Козерог

Вам сейчас необходимо внутреннее спокойствие и уравновешенность. Поэтому не следует совершать поступки, которые не понравятся вашему окружению, в первую очередь домашним. Во второй половине недели найдете золотую середину в отношениях с родителями.

Водолей

Обострившаяся интуиция позволит вам предугадать события ближайшего будущего. Вы начнете строить планы и мечтать. Не погружайтесь полностью в мир иллюзий - это чревато разочарованием. В выходные побыть в одиночестве не получится - не исключен визит родственников.

Рыбы

Поступившая информация вселит надежду на успешное деловое начало следующего года. Ваш круг общения расширится - в него войдут люди, которым вы по каким-то причинам раньше не доверяли. Не бойтесь брать в долг - скоро вы сможете полностью рассчитаться.