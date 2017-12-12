На протяжении длительного времени в интернете активно обсуждается инициатива Минздрава России запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года. Возможное нововведение коснется тех, кто родился в 2015 году и позже. Ограничения сохранятся даже после наступления совершеннолетия. Соответствующая концепция разработана.

Поколение, родившееся после определенного года, больше никогда не сможет покупать себе сигареты. В ряде СМИ сообщается, что подобный запрет может начать действовать в 2033 году. Что обо всем этом думают представители медицины, юридической сферы и заядлые курильщики? «КВ» обратились к ним за комментариями.

Мнение врача

Заместитель главврача Республиканского наркологического диспансера по детской наркологии Степан Криницкий:

- В 2015 году Всемирная организация здравоохранения приняла концепцию полного отказа от производства и распространения табака. Называется она «Конец игры для табака». По этой стратегии к 2050 году половина европейских стран полностью запретит у себя курение, а к концу столетия мир должен быть полностью свободен от табака. Финляндия уже пообещала к 2030 году стать территорией, свободной от сигарет. Там проводится планомерная работа для достижения этой цели. Сначала запретили рекламу табачных изделий, затем курение на рабочих местах, в ресторанах, сейчас - на балконах многоэтажных домов. Вводится запрет на курение в автомобилях, растут цены на табак.

Россия тоже шаг за шагом идет к этой цели. Для реализации такой масштабной концепции министерство здравоохранения страны вырабатывает собственные стратегии. Одной из них является запрет на продажу сигарет людям, родившимся после 2014 года. Тех, кто начал курить раньше, ограничивать не будут. Запрет коснется нового поколения. Разве кто-то из родителей хочет, чтобы его ребенок дымил? Нет. Папы, мамы сами курят, но детей все-таки стремятся уберечь, по крайней мере, заявляют об этом. Как тогда они могут быть против этой инициативы? К 2033 году это нововведение может быть принято в России. Сейчас вырабатываются законодательные механизмы, имеются определенные проволочки. Есть ведь юристы, выступающие против такой концепции, мол, это нарушение прав. Но они просто хотят себя пропиарить, сказать что-то свое, эксклюзивное в рамках такой популярной темы.

Те, кто кричит, что за равноправие в этом вопросе, в том числе и за права курильщиков, за то, чтобы были отдельные вагоны, специальные пункты на остановках для курящих, - это защитники пережитков прошлого. Ведь и каннибализм у нас раньше процветал. Но ничего, искоренили его. Люди в туалеты не ходили. И это изжито. Права курильщиков высосаны из пальца химерами, табачными компаниями. Понимаете, нет никаких причин, чтобы не запрещать курение. Что касается всяких движений за права курильщиков, то это лобби табачных изделий. На мой взгляд, они ими, возможно, спонсируются. Тот же Боярский теперь все реже выступает с подобными призывами. В одном из интервью он сказал, что мечтает если не бросить, то хотя бы сократить количество выкуриваемых сигарет в день. После проблем со здоровьем он начал понимать пагубность табака.

Вот говорят: «Дайте докурить тем, кто курил всю жизнь». Якобы вредно в пожилом возрасте расставаться с сигаретами. Я как врач это опровергаю. В любом возрасте, в любом состоянии полезно бросать курить! Но курильщики просто не хотят делать усилия над собой, не хотят мучить себя. Методов отказа от никотина много, но главное - мотивация. Без этого ничего не получится. На базе Республиканского наркологического диспансера работают три кабинета отказа от курения. Кроме того, существует телефон помощи. Звоните, лечите себя, вместо того чтобы заниматься защитой сомнительных прав тех, кто губит здоровье свое и окружающих.

Что думают курильщики?

Как к ограничительным мерам относятся любители никотина? Какие аргументы они приводят в пользу своей позиции? Для получения ответов на эти вопросы мы решили обратиться к Общероссийскому движению за права курильщиков, созданному в 2012 году.

В эту организацию входит немало известных личностей: народный артист России Михаил Боярский, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, журналист и телеведущий Михаил Леонтьев и другие. Участники этого движения считают, что органы государственной власти игнорируют их мнение. Мол, курение - разрешенный законом выбор совершеннолетнего гражданина. И 40 миллионов человек, сделавших осознанный выбор в пользу курения, имеют право быть услышанными. Борцы за табак хотят равноправия, одинаково справедливого отношения к курящим и некурящим, а также выработки адекватных предложений по ограничению табакокурения.

У участников движения, по их же признаниям на собственных форумах, настали тяжелые времена: до России докатилась антитабачная истерия. Курильщиков приравняли к меньшинствам, выдавливают из общества, им создают немыслимые условия, их лишают человеческих прав.

По мнению любителей никотина, курение стало частью цивилизации, даже создало в ней свою культуру - от красивых пепельниц и трубок до их отражения в кино и литературе. Чего мельчить: табак, едва появившись, добавил в жизнь людей новые краски и радость. «Алкоголь, кофе, сигаретный дымок - без них бытие скучновато». Разве поспоришь с этим? Как и с тем фактом ВОЗ, что в XX веке курение стало причиной 100 миллионов случаев смерти. Другой аргумент курильщиков заключается в том, что в нашей жизни помимо сигарет много других неполезных вещей - от сладкой газировки до жареного бифштекса.

Точка зрения юриста

Казанский юрист Руслан Галиуллин:

- Я не оспариваю по существу необходимость борьбы с курением и борьбы с вовлечением в эту пагубную привычку будущих поколений наших сограждан. Но хочется обратить внимание читателей на то обстоятельство, что в соответствии с положениями Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Следовательно, при достижении совершеннолетия лицами, родившимися после 2014 года и позднее, объем их прав по сравнению с объемом прав граждан, которые были рождены до 2014 года, будет различен, поскольку они не смогут приобретать табачные изделия.

Можно ли рассматривать данную ситуацию как нарушение принципа равенства прав граждан? По-моему, ответ очевиден. Однако официальное заключение по данному вопросу могут дать только органы государственной власти, например, при возникновении соответствующего судебного прецедента в случае принятия такого закона. Кроме того, возникает вопрос эффективности данной инициативы на фоне того, что обсуждаемой категории граждан будет запрещено именно приобретение, а не употребление табака.