Граждане, которые в день голосования будут находиться далеко от места проживания, могут подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в близлежащий офис МФЦ.

Соглашение об этом подписали ГБУ «МФЦ в Республике Татарстан» и Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан. Напомним, в Татарстане действуют 53 офиса «Мои документы». Пять - расположены в г.Казани. Адреса офисов МФЦ и график их работы можно узнать на сайте учреждения - mfc16.tatarstan.ru

Для приема заявлений в многофункциональных центрах «Мои документы» будут организованы специальные окна приема. Заявление может быть подано избирателем лично по предъявлении паспорта в бумажном виде. Заявление будет передано в соответствующую избирательную комиссию, а на руки заявителю выдан отрывной талон. На заявления будут наклеиваться специальные марки во избежание их подделки. Закон предусмотрел альтернативные варианты. Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать также в территориальную избирательную комиссию и через Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru.

При этом в избирательную комиссию обратиться можно не ранее, чем за 20 и не позднее, чем за пять дней до дня голосования, в МФЦ - не ранее, чем за 45 и не позднее, чем за пять дней до дня голосования, в электронном виде через Портал госуслуг - не ранее, чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за пять дней до дня голосования.