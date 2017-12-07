Через три месяца мне по возрасту надо выходить на пенсию, но я собираюсь продолжать работать, к счастью, здоровье позволяет. Если обращусь за пенсией позже, на сколько увеличится размер моей пенсии?

Михаил Михайлович

В управлении Пенсионного фонда России в Советском районе пояснили, если обратиться за пенсией позже установленного срока, то страховая пенсия и фиксированная выплата к ней увеличатся на соответствующие премиальные коэффициенты.

Так, за один полный год, истекший со дня возникновения права на пенсию, фиксированная выплата дополнительно увеличивается на 5,6%, а страховая пенсия по старости - на 7%. Если назначить пенсию через 5 лет после достижения общеустановленного возраста, то премиальный коэффициент для страховой пенсии составит 1,45 (увеличение на 45%), для фиксированной выплаты - 1,36 (увеличение на 36%). Через 10 лет фиксированная выплата будет увеличена в 2,11 раза, а страховая - в 2,32 раза.

Воспользоваться правом на установление пенсии с учетом повышающих коэффициентов могут и граждане, уже являющиеся получателями пенсий. Если пенсионер обратится в территориальный орган ПФР с заявлением об отказе от получения назначенной ему страховой пенсии, то по истечении определенного срока (но не менее 12 месяцев) на основании поданного заявления выплата ему будет назначена уже с применением повышающих коэффициентов.

Решение об отложенном выходе на пенсию принимается самостоятельно. Пользоваться этим правом или нет - решать вам.