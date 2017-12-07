Где и как получить пенсию без регистрации? Могу ли я получать пенсию, не имея прописки?

Иван Андреевич



Как пояснила начальник отдела выплаты пенсии управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани И.Ибрагимова, в соответствии со статьей 21 Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях в Российской Федерации» выплата страховой пенсии, включая организацию ее доставки, производится органом, осуществляющим пенсионное обеспечение по месту жительства.

Если пенсионер переехал, то выплата пенсии осуществляется по его новому адресу на основании пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установленном порядке органами регистрационного учета. В качестве документа, подтверждающего место жительства гражданина, представляется паспорт, в качестве документа, подтверждающего место пребывания, - свидетельство о регистрации.

Граждане, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания, обращаются за пенсией в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту своего фактического пребывания с личным заявлением, в котором указаны сведения об адресе фактического проживания. При этом выплата пенсии осуществляется пенсионеру лично через отделения почты по месту фактического проживания.