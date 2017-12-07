Вопросы на эту тему за минувшие две недели задали несколько читателей «Казанских ведомостей», позвонивших на наш редакционный «горячий телефон». Мы попросили дать разъяснения специалистов управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани.



- Кто может стать правопреемником средств пенсионных накоплений умершего участника Программы государственного софинансирования пенсии?

- Правопреемниками являются либо те лица, кого гражданин - участник программы заранее указал в специальном заявлении в ПФР, либо правопреемники по закону. В первом случае правопреемниками могут быть любые физические лица по выбору застрахованного лица. Во втором случае правопреемниками 1-й очереди являются родители, супруги и дети умершего, 2-й очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.

- Каким способом правопреемник может получить средства пенсионных накоплений умершего застрахованного лица?

- Правопреемники должны подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о выплате им средств пенсионных накоплений умершего гражданина до истечения 6 месяцев со дня смерти гражданина.

Решение о выплате принимается ПФР в течение 7-го месяца со дня смерти гражданина, а выплата средств пенсионных накоплений правопреемника осуществляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате.

Средства пенсионных накоплений правопреемники могут получить либо через отделение почтовой связи, либо на банковский счет (по своему выбору).

- Если пенсионер выбрал СПВ на 10 лет, а умер раньше, выплатят ли правопреемникам остаток его пенсионных накоплений?

- В случае смерти застрахованного лица после назначения ему срочной пенсионной выплаты (СПВ) невыплаченный остаток средств вправе получить правопреемники.

При этом остаток средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии мамы, а также дохода от их инвестирования, подлежит выплате иному кругу правопреемников, которыми являются отец ребенка (усыновитель) или ребенок (дети).

- Если пенсионные накопления у человека в НПФ, кто будет выплачивать их?

- При формировании пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) выплату средств пенсионных накоплений будет осуществлять негосударственный пенсионный фонд, куда и следует обращаться правопреемникам.

- Можно ли наследовать денежные средства, перечисленные в рамках Программы государственного софинансирования пенсии?

- С точки зрения юридической терминологии средства пенсионных накоплений (СПН), сформированные в рамках Программы государственного софинансирования пенсии, не наследуются, а передаются правопреемникам (с практической точки зрения это примерно одно и то же). Возможен следующий вариант: остаток средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии мамы, а также дохода от их инвестирования, подлежит выплате иному кругу правопреемников, которыми являются отец ребенка (усыновитель) или ребенок (дети).

- Будут ли правопреемники получать средства пенсионных накоплений, поступившие в результате софинансирования государства, и средства, поступившие от работодателя?

- Правопреемству подлежат все дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию гражданина, в том числе:

- добровольные взносы, которые гражданин сам перечислил в рамках Программы государственного софинансирования пенсии;

- средства софинансирования его взносов со стороны государства (по правилам программы государство удваивает взнос гражданина в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год);

- дополнительные взносы работодателей (взносы, которые работодатель уплачивает на формирование накопительной пенсии участников Программы государственного софинансирования сверх взносов по обязательному пенсионному страхованию);

- доход от инвестирования вышеперечисленных средств через управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд.

При этом необходимо знать, что эти средства полностью выплачиваются правопреемникам только в случае, если гражданин - участник программы умер до назначения ему накопительной пенсии. В случае если гражданин умер после назначения ему накопительной пенсии, но при этом при назначении пенсии он выделил средства пенсионных накоплений, поступавшие в рамках Программы государственного софинансирования в срочную пенсионную выплату, правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств.

Если гражданин - участник программы умер после назначения ему накопительной пенсии и при этом получал накопительную пенсию бессрочно (т. е. не выделял средства, поступающие в рамках Программы государственного софинансирования пенсии в срочную пенсионную выплату), средства пенсионных накоплений правопреемникам не передаются.