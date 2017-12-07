Вопросы на эту тему за минувшие две недели задали несколько читателей «Казанских ведомостей», позвонивших на наш редакционный «горячий телефон». Мы попросили дать разъяснения специалистов управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани.
- Кто может стать правопреемником средств пенсионных накоплений умершего участника Программы государственного софинансирования пенсии?
- Правопреемниками являются либо те лица, кого гражданин - участник программы заранее указал в специальном заявлении в ПФР, либо правопреемники по закону. В первом случае правопреемниками могут быть любые физические лица по выбору застрахованного лица. Во втором случае правопреемниками 1-й очереди являются родители, супруги и дети умершего, 2-й очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки.
- Каким способом правопреемник может получить средства пенсионных накоплений умершего застрахованного лица?
- Правопреемники должны подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о выплате им средств пенсионных накоплений умершего гражданина до истечения 6 месяцев со дня смерти гражданина.
Решение о выплате принимается ПФР в течение 7-го месяца со дня смерти гражданина, а выплата средств пенсионных накоплений правопреемника осуществляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате.
Средства пенсионных накоплений правопреемники могут получить либо через отделение почтовой связи, либо на банковский счет (по своему выбору).
- Если пенсионер выбрал СПВ на 10 лет, а умер раньше, выплатят ли правопреемникам остаток его пенсионных накоплений?
- В случае смерти застрахованного лица после назначения ему срочной пенсионной выплаты (СПВ) невыплаченный остаток средств вправе получить правопреемники.
При этом остаток средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии мамы, а также дохода от их инвестирования, подлежит выплате иному кругу правопреемников, которыми являются отец ребенка (усыновитель) или ребенок (дети).
- Если пенсионные накопления у человека в НПФ, кто будет выплачивать их?
- При формировании пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) выплату средств пенсионных накоплений будет осуществлять негосударственный пенсионный фонд, куда и следует обращаться правопреемникам.
- Можно ли наследовать денежные средства, перечисленные в рамках Программы государственного софинансирования пенсии?
- С точки зрения юридической терминологии средства пенсионных накоплений (СПН), сформированные в рамках Программы государственного софинансирования пенсии, не наследуются, а передаются правопреемникам (с практической точки зрения это примерно одно и то же). Возможен следующий вариант: остаток средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии мамы, а также дохода от их инвестирования, подлежит выплате иному кругу правопреемников, которыми являются отец ребенка (усыновитель) или ребенок (дети).
- Будут ли правопреемники получать средства пенсионных накоплений, поступившие в результате софинансирования государства, и средства, поступившие от работодателя?
- Правопреемству подлежат все дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию гражданина, в том числе:
- добровольные взносы, которые гражданин сам перечислил в рамках Программы государственного софинансирования пенсии;
- средства софинансирования его взносов со стороны государства (по правилам программы государство удваивает взнос гражданина в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год);
- дополнительные взносы работодателей (взносы, которые работодатель уплачивает на формирование накопительной пенсии участников Программы государственного софинансирования сверх взносов по обязательному пенсионному страхованию);
- доход от инвестирования вышеперечисленных средств через управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд.
При этом необходимо знать, что эти средства полностью выплачиваются правопреемникам только в случае, если гражданин - участник программы умер до назначения ему накопительной пенсии. В случае если гражданин умер после назначения ему накопительной пенсии, но при этом при назначении пенсии он выделил средства пенсионных накоплений, поступавшие в рамках Программы государственного софинансирования в срочную пенсионную выплату, правопреемники вправе получить невыплаченный остаток средств.
Если гражданин - участник программы умер после назначения ему накопительной пенсии и при этом получал накопительную пенсию бессрочно (т. е. не выделял средства, поступающие в рамках Программы государственного софинансирования пенсии в срочную пенсионную выплату), средства пенсионных накоплений правопреемникам не передаются.
Обратите внимание!
- Если гражданин, формировавший СПН, умер до назначения ему накопительной пенсии по старости или до перерасчета размера этой части, то средства пенсионных накоплений передаются правопреемникам в полном объеме. - Если гражданин, формировавший СПН, умер после назначения ему пенсии и при этом получал накопительную пенсию бессрочно (т. е. не выделял средства, поступившие в рамках Программы государственного софинансирования пенсии в срочную пенсионную выплату), средства пенсионных накоплений не передаются правопреемникам. - Если гражданин умер после назначения ему срочной пенсионной выплаты, невыплаченный остаток средств срочной пенсионной выплаты вправе получить правопреемники. Необходимо отметить, что во всех случаях средства пенсионных накоплений, полученные правопреемниками, не подлежат налогообложению.
Loading...