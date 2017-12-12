Казанский «Рубин», победив на своем поле в последнем матче перед зимними каникулами (победив уверенно - 3:1), все же оставил после своих выступлении в первой части чемпионата вопросов чуть больше, чем ответов.

И основной: будет ли зимой распродажа игроков в «Рубине» и кто по весне станет помогать дружине Бердыева подниматься (искренне на это надеюсь) вверх в турнирной таблице? Попробуем разобраться, что ждет «Рубин» по весне.

«Ты помнишь, как все начиналось...»

А начинался сезон если и с двух поражений, то в матчах, где «Рубин» тактически ни в чем не уступал. Сначала команда Курбана Бердыева дома уступила «Краснодару» (1:2), а затем с таким же счетом был проигрыш в Санкт-Петербурге. Специалисты потом утверждали, что Манчини тактически не выиграл у Бердыева - это было фактически признание особой роли Курбана Бекиевича в российском футболе и своеобразный аванс от нынешнего руководства клуба. Но при этом это самое руководство ожидало и очков, и побед - в то время шла речь о том, что задач с еврокубками никто не снимал, и даже намека не было на сложное финансовое положение.

И вот в конце июля «Рубин» одерживает дома первую победу - над тульским «Арсеналом». Пусть со скромным счетом 2:1, но оптимисты-болельщики уже начали прикидывать, на какое место «Рубин» сможет претендовать. Поэтому выезда в Москву на матч с ЦСКА ждали с особым нетерпением, тем более в прессе заранее сообщали, что Игорь Акинфеев в рамке ворот в этой встрече не появится.

И вот два быстрых гола Жонатаса (был тогда в «Рубине» такой форвард) фактически предопределили вторую подряд победу «Рубина» (2:1), но это была уже победа не над середняком или аутсайдером, а над командой, нацеленной на Лигу чемпионов. Даже домашняя ничья с московским «Локомотивом» в пятом туре (1:1) уже не могла поколебать уверенности в правильности выбранного курса и назначения Курбана Бердыева.

Правда, затем последовала невнятная ничья в Хабаровске в матче против местного СКА, и все чаще стали слухи о том, что «Рубин» готовится к масштабной распродаже игроков. Называли фамилии игроков с большой заплатой, и неясно было, кто же в конце концов останется в клубе. В итоге Янн Мвила остался и даже играет с капитанской повязкой. Алекс Сонг, наоборот, не играет, никуда не ушли Оздоев, Канунников и Лестьенн, зато был продан забивной форвард Жонатас, который все забивает, правда, теперь уже за «Ганновер».

А пока же в домашнем матче против «Анжи» казанцы не просто одержали самую крупную победу в сезоне (6:0), но и уже всерьез пошли разговоры о том, какое место лучше занять - пятое или призовое. К тому же оставался еще шанс завоевать Кубок, и лишь немногие тогда знали, что впереди невыплаты заплат и вскоре все это аукнется самым печальным образом. И болельщики переживали, почему мало игрового времени имеет Максим Лестьенн, а Ильзат Ахметов его вообще не имеет.

А впереди были еще 13 туров.

Сначала «Рубин» расстался с мечтами о Кубке России, уступив самарским «Крылышкам» - беззубо и глупо. Правда, до этого дома команда сумела одолеть «Тосно», но с минимальным счетом (1:0).

А дальше пошли поражения в концовках встреч - в Москве от «Спартака» (0:1), затем дома от «Урала» с таким же счетом. То же было и в Грозном - 0:1. Команда медленно, но верно ползла вниз. Те же 0:1 дома от «Амкара» и робкий ропот перешли в агрессивное недовольство и отсутствие зрителей на «Казань-арене».

Самое забавное, что затем случился выигрыш в «Ростове». Однако почти тут же была нулевая ничья с «Динамо» - тот самый случай, когда ничто не мешало победить, но было попросту некому забить. Затем последовал проигрыш в Уфе (1:2), а также нулевые ничьи дома с «Зенитом» и на выезде с «Арсеналом», за которыми три поражения подряд - от ЦСКА, «Динамо» и «Локомотива». О матче с хабаровским СКА мы уже рассказали.

Что впереди?

Многие склонны называть ситуацию с «Рубином» позицией «выжженной земли». Но самое главное, какими кадровыми ресурсами будет обладать Курбан Бердыев после зимнего перерыва - вот вопрос. О том, чтобы снимать Бердыева, разговор вообще стоять не должен - специалист сразу дистанцировался от финансовых вопросов клуба, так что от него требуется лишь грамотно выстроить игру при наличии квалифицированных футболистов. Где их взять и как сохранить то, что играет, - вот основной вопрос зимних каникул.

Кстати будет сказать, 10 последних туров дают в соперники «Рубину» лишь два топ-клуба - дома «Спартак» и «Краснодар» на выезде. Остальные соперники вполне проходимы.

Судите сами: «Анжи» - на выезде, «Тосно» - на выезде, «Спартак» - дома, «Урал» - на выезде, «Ахмат» - дома, «Амкар» - на выезде, «Ростов» - дома, «Динамо» - на выезде, «Уфа» - дома и «Краснодар» - на выезде. Все еще может получиться. Лучше поддержать команду, чем обрекать ее на бессмысленное ожидание чуда.