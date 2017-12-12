Почему и как книги помогают детям «пережить школьные будни»? Надо ли для пробуждения интереса к чтению превращать уроки литературы в «развлекуху» и бестолковые ток-шоу? Эти и другие актуальные темы обсуждались на втором заседании читательского клуба, образованного при редакции газеты «Казанские ведомости».

Вела заседание председатель клуба - главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова. А гостем заседания стал наш постоянный автор, почетный работник образования России, педагог с более чем 45-летним стажем, учитель русского языка и литературы казанской школы №72 Роман Гузенфельд.

«Читаю мало: не люблю»

Роман Львович пришел не с пустыми руками. Он попросил ребят 10 - 11-х классов анонимно написать несколько фраз о том, какую роль в их жизни играют книги и чтение. Кто-то черкнул всего несколько строчек, а кто-то расписался на пол-листа. Было любопытно познакомиться с этими откровенными ответами. Вот только некоторые из них:

«К сожалению, читаю мало: не люблю. К тому же практически все время занимает подготовка к экзаменам».

«Один из мыслителей, не помню кто, сказал, что благодаря книгам я могу прожить несколько жизней вместо одной. Книги меняют человека, потому что с каждой прочитанной книгой меняются наши взгляды на жизнь».

«Чтение книг развивает меня, увеличивает мой словарный запас, расширяет кругозор, и вообще, книги помогают легче пережить школьные будни».

«Представляю себя героем книг, оставаясь в собственном теле».

- Современные дети привыкли к легкой информации, они воспринимают только «развлекуху». А если книга заставляет думать, им становится просто неинтересно. Вот эта легковесность нового поколения настораживает, - рассказал Роман Львович. - С другой стороны, дети сегодня чрезвычайно заняты. Пробовал организовать в школе Клуб любителей чтения. Прибежали два ученика, посидели немного, вдруг один из них: «Ой, мне пора! У меня через 20 минут занятие с репетитором…»

У меня в классе 31 человек, и только человек 8 можно назвать истинно читающими.

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Раньше читали больше?

- Больше, но тогда учитель и книга были одним из немногих источников информации. А сейчас информации вокруг море. Это интернет, телевидение, социальные сети. Да и книги не всем по карману. На собрании в школе одна мама сказала: «Мы бы с радостью читали, но вы знаете, сколько сейчас стоят детские книги? У меня трое сыновей: младшему 5 лет, второму - 7, старшему - 10. Если каждому купить по книжке - это половина моего аванса!»

Сначала кино - книга после

- Что же надо делать, чтобы поднять интерес детей к чтению?

- Надо пересмотреть список книг, входящих в школьную программу по литературе. Сегодня школьная программа ужасная! Там нет книг, которые формируют личность подростка. Нет «Весенних перевертышей» Виктора Тендрякова, «Чучела» Владимира Железникова, произведений Василия Аксенова, Юрия Трифонова, Чингиза Айтматова, зарубежной молодежной прозы, где рассматриваются непростые проблемы взаимоотношений ребенка, подростка в семье, школе.

- Понятно, что урок литературы - это не развлекательный спектакль, не интерактивная игра и не реалити-шоу. Но как тогда привлечь внимание ребенка к книге?

- Наверное, у каждого есть свои методы. Я, например, в свое время увлекался детективами и на уроках пересказывал ученикам романы Жоржа Сименона, Джеймса Хедли Чейза. Мне коллеги говорили: «Что ты делаешь? Им надо давать «Разгром» Фадеева, а не детективы!» Я отвечал, что спешить не надо, подойдем и к Фадееву. И мы подходили, читали «Разгром».

Очень помогают фильмы. Когда появляются экранизации известных литературных произведений, прошу ребят посмотреть их. Вот посмотрели «Анну Каренину». Спрашиваю: «Кто у вас вызвал больше сочувствия?» Отвечают, Каренин. И это объяснимо, потому что в фильме Каренин - страдающий муж, которому изменила жена. Так его увидел режиссер. И у нас возникает тема разговора: можно ли простить измену? Да, Анна изменила мужу, но что безнравственнее - жить с нелюбимым мужем или уйти из семьи, чтобы быть счастливой с любимым человеком? А потом прошу прочитать роман и сравнить первоисточник с трактовкой режиссера. И ребята с интересом читают, высказывают свое отношение к героям. Вот так: не мытьем, так катаньем…

И что интересно, после экранизации любого произведения сразу возрастают продажи книг, по которому был снят фильм.

«И доска с доскою говорит»

- Роман Львович, современные школы оснащены интерактивными досками, другими техническими новинками. Они как-то помогают учителям литературы?

- Интерактивные доски - это один из обязательных элементов «продвинутой» школы. Это рейтинг. Для каких-то предметов такие доски очень полезны, но они вытесняют живое общение учителя и ученика. У нас даже есть шутка: «И доска с доскою говорит…»

К чему мы придем, неизвестно. В Смоленской области, например, в качестве эксперимента в некоторых школах отменили тетради и полностью перешли на гаджеты. Хотя ребенку необходимо писать. Психологи давно уже доказали: когда пишешь рукой, мозг заметно активизируется. Конечно, доска, планшеты все упрощают - только нажимай на нужные варианты ответов: «Да», «Да», «Нет», «Нет»... Но при такой системе обучения дети разучились писать, разучились говорить, формулировать свои мысли, высказывать свое мнение. Всего один пример. По стандартам в сочинении должно быть не менее 250 слов. Для современных школьников это целая проблема.

- Неужели в каждом сочинении приходится считать слова?

- Да! И борьба идет за каждое слово, каждую букву. Они спрашивают: «Роман Львович, а союзы тоже считаются?» Нет, союзы не считаются!