Выбор подарков на Новый год - это целая наука, но в ней нет ничего сложного. Подарок дорогому человеку должен символизировать вашу любовь, внимание и заботу. При выборе важно уделять внимание предпочтениям и увлечениям человека. Итак, какие есть идеи?



Подарки любимому

Если ваш мужчина автомобилист, отличными идеями для подарка станут аксессуары для машины. Это могут быть видеорегистратор, пылесос для авто, подушка под голову (пригодится для отдыха во время стоянки), кружка-термос. Многие мужчины любят технику и, даже будучи взрослыми, втайне мечтают о вертолете или яхте на радиоуправлении. Практичные и деловые оценят ваш выбор в пользу портсигара, кожаного портмоне, галстука, нового смартфона или иной мелкой техники. Однако не стоит дарить то, в чем не разбираетесь, например, набор инструментов или рыболовные приспособления. Высок риск попасть впросак. По-настоящему атмосферу Нового года передадут вязаный свитер или шарф. Такой подарок станет вдвойне приятным, если вы сделаете его сами.

Подарки любимой

Новый год, как говорится, время чудес и исполнения желаний. Присмотритесь внимательно к поведению своей любимой и прислушайтесь к ее словам - не исключено, что в преддверии праздника она будет намекать вам о желанном подарке. Но не все мужчины понимают женские намеки. Однако фразы «Дорогой, смотри какое красивое платье!» или «Какие замечательные часики!» говорящие. На них стоит обращать внимание, если не знаете, что подарить любимой на Новый год.

Иногда желания могут быть и не тайными - колечко, сережки, кулон входят в список желаний почти всех женщин. У любимой закончились духи? Вы знаете, что подарить в таком случае. Читающая девушка оценит книжные новинки или произведения любимого автора. Современным и деловым также понравится новый смартфон или планшет. Вы можете побаловать любимую, подарив ей сумку из натуральной кожи, ведь не многие женщины позволяют себе такое недешевое приобретение. Обычно перед Новым годом преобладающая часть женского населения проводит время на кухне, поэтому не каждая хозяйка оценит чисто кухонный подарок - мультиварку или сковородку. Перед покупкой будьте уверены, что это именно то, о чем мечтает ваш дорогой человек.

Подарки близким

Мама и папа, бабушки и дедушки, тети и дяди ждут вашего внимания в Новый год. Холодные зимние вечера станут для ваших близких приятными и уютными с соответствующими подарками. Что подарить близким? Бабушке: таймер для кухни, красивую кофточку, необычные, стильные меховые тапочки, передающие национальный татарский колорит, а в дополнение - теплый плед из овечьей шерсти с узорами. Дедушке - пояс из верблюжьей шерсти, очечник. Тете - ароматный набор для ванны, светильник, светодиодные свечи, фоторамку, турку для варки кофе. Дяде можно преподнести оригинальный подарок - умную кружку, определяющую температуру напитка, фонарик на солнечных батареях, мультиштопор и так далее. Родителям можно преподнести настоящий сюрприз - подарить путевку в санаторий.

Подарки друзьям

Как правило, мы знакомы с друзьями много лет, поэтому поиск идеи для подарка на Новый год - это целая головоломка. Подарок друзьям должен быть веселым, необычным и интересным.

Друг - заядлый турист? Подарите ему карту путешественника. На ней он сможет отметить страны, в которых побывал. Держатель для книг и лампа-прищепка - подарок для тех ваших приятелей, которые любят читать, причем отдают предпочтение бумажным изданиям. Благодаря удобному держателю книги не развалятся на полке, а лампа станет приятным дополнением к чтению. Набор настольных игр - такой подарок прекрасно подойдет паре, с которой вы дружите семьями. Шахматы, нарды, карты, домино и «Монополия» - ваши совместные вечера не будут скучными. Начать играть можно прямо на новогодних каникулах - впереди столько выходных!

Подарки детям

В этом случае выбор в первую очередь зависит от возраста ребенка. Маленьким детям подарите гоночные машинки, электрическую железную дорогу, пазлы, игры на магнитных досках, бинокль, детский велосипед, музыкальные наборы. Мальчикам постарше понравятся радиоуправляемые игрушки, приборы для выжигания, конструкторы. Подросткам выберите интерактивные игры: наборы для опытов по химии или физике, фотопринтер или смартфон. Девочкам помладше понравятся куклы, наборы для творчества. Девочкам постарше положите под елку наборы для вышивания, мыловарения, набор косметики. Подростки оценят плеер, наушники. На рынке детских игрушек как никогда много выбора. Возможно, ваш ребенок уже присмотрел себе подарок и не раз напоминал об этом.

Если с маленькими детьми все более-менее понятно, то что подарить взрослым детям?

Взрослому сыну - мужскую бижутерию (печатка, цепочка, крестик, зажим для галстука, запонки из драгоценных металлов). Выберите ему красивую и стильную рубашку или галстук, ведь вы лучше всех знаете своего сына и то, что ему идет. Можно подарить и кожаные аксессуары (борсетка, планшетник для документов с вензелями, комплект из визитницы и портмоне). Беспроигрышным станет подарок по увлечениям (любителю походов - палатку, туристический набор, походный нож; спортсмену - спортивный костюм, перчатки или грушу, бутсы; программисту - необычную флешку, светильник для ноутбука).

Взрослой дочери можно оплатить учебный курс. Возможно, она давно мечтает научиться водить автомобиль или хочет пойти на курсы итальянского. Также отличным сюрпризом станут курс по макияжу или маникюру, приборы из сферы красоты (ванночка для педикюра с гидромассажем, электропилка с алмазным покрытием для маникюра, утюжок для волос). Но лучше уточнить заранее, нет ли у девушки подобного устройства. Дочке, как и сыну, можно подарить что-то из электроники: планшет, электронную книгу, смартфон. Если ваша дочь уже живет отдельно, помогите сделать ее новый дом уютнее с помощью фоторамок, в которые она сможет поставить семейные фото, картин на стену, пледов, декоративных подушек.

Подарки себе любимому

Не забудьте в новогодней суматохе и о себе. Здесь выбор зависит уже только от ваших желаний. Но сделать каникулы еще более праздничными и атмосферными помогут новогодние вещи. В морозную погоду порадуют: плюшевый плед, пушистые варежки, теплый шарф, кашемировый палантин, объемные меховые тапочки, комплект ярких новогодних носков, свитер. Те же самые вещи можно приобрести и с национальным колоритом. Сейчас существует множество магазинов, предлагающих предметы одежды в такой стилистике. Это оригинальное решение также обязательно оценят ваши друзья и близкие.