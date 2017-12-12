Интересно, существуют ли нормативные документы, регламентирующие парковку автомобилей во дворах многоквартирных домов?

Махмут Хабиров, ул. Ямашева, 17



На вопрос читателя отвечает исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов:

- Серьезная проблема российского законодательства на современном этапе - это отсутствие нормы, точно закрепляющей определенное расстояние между парковкой и многоквартирным домом. Однако существует большое количество иных актов, с помощью которых можно защитить свои права. Например, это СанПиН №2.2.1/2.1.1.1200-03, регламентирующие правила парковки во дворе многоквартирного дома.

Данный документ содержит следующие ключевые положения, обязательные для исполнения. Так, согласно им стоянка для автомобилей, предназначенная для одновременного нахождения до 10 автомобилей, должна располагаться на расстоянии 10 и более метров от окон дома. Паркинг для автомобилей, рассчитанный на 50 единиц, должен быть обустроен в соответствии со всеми правилами, установленными Санитарно-эпидемиологической службой (СЭС) Российской Федерации. Так что, если жителями будут выявлены нарушения указанных выше требований, можно смело подавать жалобу в различные инстанции, ссылаясь на данный документ.

При обнаружении неправильно припаркованного автомобиля, создающего неудобства жителям дома, нужно самим вызвать сотрудников экологической инспекции, СЭС, пожарной службы, инженерной инспекции, ГИБДД. Они на месте составят протокол и выпишут нарушителю денежный штраф за административное правонарушение. Если же жильцы далеки от силовых методов решения проблемы, есть еще один выход - сфотографировать и снять на видео нарушения. После этого нужно обратиться к участковому, чтобы он посетил ваш двор, сообщить ему о данной проблеме, представив все фото- и видеоматериалы. Участковый обязан среагировать на заявление, выписать штраф и заставить автовладельца убрать машину.