Что такое потраченный объем ресурса на подогрев воды и почему при одинаковом расходе воды (3 куба) в счетах-фактурах за разные месяцы его разница составляет порядка 80 рублей?

Маргарита Михайловна

На вопрос читательницы отвечает исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан», член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов:

- В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» тарифы в сфере горячего водоснабжения устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию в порядке, определенном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными правительством РФ. Поэтому если мы раньше платили просто за горячую воду, то теперь эта услуга разделена на две строки - холодная вода и тепловая энергия на ее подогрев. На сумму оплаты такой услуги, как подогрев воды, влияют:

- установленный тариф на тепловую энергию;

- расходы, необходимые для содержания централизованной системы горячего водоснабжения (от центральных тепловых пунктов, где осуществляется подогрев воды);

- стоимость потери тепловой энергии в трубопроводах и нагрев полотенцесушителей;

- расходы, необходимые для осуществления транспортировки горячей воды.

На основании этих составляющих плата за услугу «горячее водоснабжение» каждый месяц может быть различной.

Тем не менее у жителей домов, не оборудованных приборами учета, плата за горячую воду не должна измениться. А что касается домов, снабженных приборами учета, то в этом случае однозначного ответа нет. У одних сумма уменьшится, у других останется на прежнем уровне, у третьих повысится. Все зависит от объемов потребления воды жителями конкретного дома и от теплопотерь. К примеру, у многих в ванной установлены полотенцесушители, которые отдают тепло круглосуточно, а у кого-то и теплые полы работают не за счет электроэнергии, а за счет горячей воды. За все это приходится платить дополнительно.