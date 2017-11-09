Если несколько лет назад платежные терминалы в нашем городе были редкостью, то теперь уже никого не удивишь этим чудом автоматики. Терминалы устанавливают в банках, аптеках, магазинах, на станциях метро... Безусловно, удобство налицо - не надо стоять в очереди в кассу, как говорится, тратится меньше времени и нервов...

Именно так и считала наша читательница, пока оплата через банкомат не сыграла с ней злую шутку. «В кассы в тот день было не протолкнуться, срок погашения кредита истекал. Вот я и решила воспользоваться терминалом, тем более что в другом отделении банка подобную операцию проводила не раз и все было без проблем, - поведала нам свою историю жительница Казани. - После набора номера договора и внесения наличных банкомат вдруг выдал ошибку операции. Это значит, что мой платеж не прошел, пояснила мне сотрудница банка и посоветовала написать банку претензию. Что я сразу и сделала, наивно полагая, что деньги вернутся мне обратно максимум на следующий день - кредит-то нужно снова оплачивать! Однако в банке меня разочаровали: деньги вернут мне только через две недели. Но за это время у меня (заметьте, не по моей вине) образуется просроченная задолженность перед банком, мне начнут названивать кредиторы. Почему так долго возвращаются деньги и кто ответит за мою испорченную кредитную историю?» - озадачила сотрудников редакции возмущенная горожанка.

К сожалению, от подобной ситуации не застрахован никто. За комментарием мы обратились к специалистам Отделения Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России. Вот что они пояснили:

- Срок, в течение которого пользователю в данной ситуации будут возвращены деньги, определяется банком - владельцем банкомата самостоятельно на основании учетной политики. Однако по общим правилам перевод денег в данном случае осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня их списания или предоставления наличных. Если у гражданина сохранился чек о принятии или зачислении денег на счет, то банк обязан осуществить их перевод в течение трех дней. Клиент в данном случае не виноват в сбое работы банкомата. И если случившееся обстоятельство повлечет негативные последствия либо гражданин посчитает дальнейшие действия банка неправомерными, можно обратиться за защитой своих прав в суд (статья 11 Гражданского кодекса Российской Федерации).

А для того чтобы не попасть в подобную ситуацию, специалисты порекомендовали при осуществлении платежа через банкомат, во-первых, прежде всего учитывать риск неудачи платежа, сопоставляя его с преимуществами совершения оплаты в данном месте. Во-вторых, до совершения операций на значительные суммы лучше сначала убедиться в корректной работе банкомата, осуществив платеж на небольшую сумму и проверив получение денег. В-третьих, сохранять чек нужно до момента получения информации о том, что деньги перечислены.