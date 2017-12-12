Почти 8 месяцев назад известный казанский бизнесмен, президент Союза велосипедистов Татарстана Ильдус Янышев отправился в кругосветное путешествие на велосипеде. За это время он проехал по дорогам России, Европы и США. После завершения очередного этапа кругосветки во Флориде Ильдус Ахтямович ненадолго прилетел домой. Уже в начале января он вернется в США, чтобы продолжить свое велопутешествие.

Чтобы узнать подробности этого необычного проекта, мы пригласили Ильдуса Ахтямовича на дружеское чаепитие в редакцию «Казанских ведомостей».

«Путь Тукая» - 100 километров истории и легенд

- Ильдус Ахтямович, как вы готовились к кругосветке?

- Подготовка шла пять лет. Готовился и физически, и психологически. Занимался спортом, подтянул английский язык, изучал путеводители, карты дорог, составлял маршрут, читал много путевых заметок разных путешественников, следил за новостями из стран, через которые предстояло ехать, уладил дела в бизнесе, подготовил финансовую базу для семьи...

- Дома отпустили легко?

- Нелегко, но все-таки отпустили. И мне решиться уехать так надолго тоже было непросто. Были волнения, страхи, но мечта увидеть мир оказалась сильнее.

За полгода проехал 12 стран. Собрал много информации о том, как там поддерживается велосипедная инфраструктура, развивается внутренний и международный велотуризм.

- Какие самые сильные впечатления от путешествия?

- В Испании поразил «Путь Сантьяго». Это знаменитая паломническая дорога к предполагаемой могиле апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела. «Путь Сантьяго» входит в число памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. По «Пути Сантьяго» проходят до 500 тысяч паломников ежегодно. Это люди из разных стран, разных возрастов, разных социальных слоев, разного вероисповедания. Они путешествуют с детьми, большими компаниями, в одиночку...

Там все отлично продумано: продаются сувениры, туристические проспекты, путеводители с подробной информацией о том, где паломники могут остановиться на ночлег, покушать, какие местные достопримечательности посетить. Это целая туристическая индустрия.

- А у нас тоже можно создать свой веломаршрут, который бы стал таким же притяжением для туристов, как «Путь Сантьяго»?

- Есть идея создать «Путь Тукая» - путь от Казани до деревни Кошлауч Арского района Татарстана, родины Тукая, и села Новый Кырлай, где прошло его детство. Протяженность маршрута 100 километров. За два-три дня можно было бы совершить пешее или велосипедное паломничество на родину поэта через живописные деревни, историко-культурный и природный музей-заповедник «Иске Казан», интересные культурно-природные объекты Высокогорского и Арского районов. Они наполнены историей, фольклором, легендами, музыкой, стихами.

Туризм даст толчок к развитию сел, у местных жителей появится постоянная работа: надо будет организовывать для туристов жилье, питание, экскурсии, изготавливать местные сувениры.

«Путь Тукая» сможет стать катализатором развития пешеходного и велосипедного туризма в нашей республике и по другим направлениям, например в Болгар, Свияжск. Очень красивые веломаршруты можно проложить до Лебяжьих озер, Борового Матюшино.

Мы планируем еще несколько велопроектов социальной направленности, например, «Велосипед и счастье», «Делай добро!» В рамках проекта «Делай добро!» откроем центр, где малоимущие могут брать напрокат старые, но качественно отремонтированные велосипеды.

Зачем Китай вложил 60 миллиардов долларов в велопрокат?

- Интересно, насколько законодательство европейских стран поддерживает велосипедистов?

- Нигде правительство дружелюбно к велосипедистам не было. Но в развитых странах понимают экономическую целесообразность велосипеда, поэтому и отношение взвешенное, разумное.

Летом я побывал в Голландии на мировом велоконгрессе. В нем приняли участие более 2 тысяч активистов велодвижения из многих стран мира. Гостями форума были король Нидерландов Виллем-Александр Клаус Георг Фердинанд, а также представители Европарламента. Там же прошел научный коллоквиум, где на 30 секциях ученые обсуждали разные аспекты «велосипедизации» современных городов: велосипед и здоровье, велосипед и политика, велосипед и городская инфраструктура, велосипед и доступная среда, велосипед и туризм, велосипед и здоровье, велосипед и экономика, велосипед и IT-технологии, велосипед и искусство... Обсуждения длились четыре дня. Плюс к этому в Амстердаме прошел первый Всемирный саммит «велосипедных» мэров и лидеров велодвижения, а в городе Эде - ежегодное собрание Европейской федерации велосипедистов (ECF). Такие масштабные форумы - показатель того, что во всем мире на государственном уровне к проблеме «велосипедизации» относятся очень серьезно.

- Есть особенности «велосипедизации» в разных странах?

- Конечно есть. Во Франции, например, больше внимание уделяется велосипедному спорту. Как городской транспорт велосипед активнее всего используется в Голландии и Дании. Велосипед как промышленная индустрия - это Германия и Китай.

Знаете, Китай инвестировал 60 миллиардов долларов в развитие системы велопроката во всем мире. Они просто выкладывают велосипеды на улицах. Каждый велосипед оборудован блокиратором. Чтобы его разблокировать, нужно воспользоваться мобильным приложением. Деньги за прокат совсем небольшие. Но сейчас в этом велопрокате 8 миллионов велосипедов, и на них совершается 25 миллионов поездок ежедневно. Прибыль очень серьезная! К тому же такая система проката не требует ни паркингов, ни штата сотрудников. У компьютера сидит только один человек и контролирует ситуацию.

С велосипедом люди добреют?

- Можно сказать, что цивилизованный мир пересаживается из авто на велосипеды?

- Есть такая тенденция. Бензин, техобслуживание, страховки, паркинг... Если подсчитать все расходы на машину, содержать авто становится невыгодно, да и пробки на дорогах в крупных городах - это большая проблема. С велосипедом все намного проще.

Поэтому в Лондоне, например, за последние несколько лет количество машин сократилось на 30 процентов. В Голландии почти все ездят на велосипедах, в Германии - около 10 процентов населения. В России ситуация другая - у нас тех, кто пользуется велосипедом постоянно, всего 0,05 процента.

Интересный факт. Сейчас в некоторых странах для определения уровня жизни берут не экономические показатели, а такое понятие, как «уровень счастья населения». Прямой связи между велосипедом и счастьем никто не проводил, но есть повод задуматься об этом. Помните, как почтальон Печкин из Простоквашино говорил: «Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было! А теперь, когда у меня велосипед появился, я сразу добреть начну!»

- «Уровень счастья населения» - вполне конкретный показатель?

- Да, это конкретный и объективный показатель состояния общества. Он рассчитывается по совокупности многих параметров: уровень доходов населения страны, безопасность жизни, доступность здравоохранения, образования, социальная напряженность, другие факторы. По результатам расчетов составляются авторитетные независимые рейтинги. И выяснилось, что высшие позиции по «уровню счастья» занимают Швейцария, Дания Норвегия, Голландия - самые «велосипедные» страны.

Велосипед - это объединяющая идеология

- В чем реальная польза от велосипеда?

- Велосипед - это здоровье, хорошее настроение. Езда на велосипеде три раза в неделю по нескольку километров продлевает жизнь на 10 лет. Это официальные данные Всемирной организации здравоохранения.

Велосипед - это экология. Один велосипедист - это минус один автомобиль на дорогах. Значит, улучшается экологическая ситуация, дышать становится легче.

Велосипед - это возможность видеть красоту природы. По такой красоте крутить педали намного легче и эффективнее, чем на велотренажере или велотреке. В этом и заключается волшебство велотуризма - впечатлений столько, что ноги не замечают усталости. Главная причина усталости - однообразие. А во время велопутешествия никакого однообразия быть не может.

Еще важная грань велосипедной культуры - укрепление семьи. Во всем мире люди путешествуют семьями, даже с грудными детьми. Они вместе посещают интересные места, узнают много нового, общаются. Велосипед - это мощная объединяющая идеология.

- Ильдус Ахтямович, во время кругосветки вы встретились с удивительным человеком без рук и ног - Алексеем Костюченко, который отважился в одиночку совершить велопутешествие через всю Россию: от Калининграда до Владивостока. Вы поддерживаете с ним связь?

- С Алексеем мы встретились в Москве. Я ехал на запад, а он - на восток. Его маршрут составляет 11 тысяч километров. Свое путешествие на надежном хендбайке он совершает при поддержке членов Ротари-клуба из Казани, Волгограда, Москвы, Ульяновска, Иркутска и других городов России и даже мира.

Алексей продолжает велопробег, заезжает в дома-интернаты для инвалидов, рассказывает людям о своем путешествии и собственным примером доказывает, что каждый человек может жить интересной, насыщенной жизнью. Алексей - человек-мотиватор, он открывает людям глаза на их безграничные возможности. После общения с ним начинаешь понимать, что твои трудности ничто по сравнению с тем, что приходится преодолевать ему.

Сейчас Алексей уже в Иркутске. Договорились с ним встретиться во Владивостоке. И мы обязательно встретимся, ведь Земля-то круглая!