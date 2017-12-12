Мнением о проблеме изучения русского и татарского языков мы попросили поделиться народную артистку России и Татарстана, профессора, замечательного педагога Винеру Ганееву.

В исполнении Винеры Ахатовны очень красиво звучат произведения и на татарском, и на русском. И ее ученики, среди которых много звезд татарской эстрады, также свободно владеют двумя языками.

- Я сама знаю, как нелегко осваивать русский язык. 10 лет училась в казанской школе №89 имени Галимджана Ибрагимова. Тогда это была одна из немногих школ Казани, где обучение велось на татарском языке, - рассказала Винера Ахатовна. - Очень благодарна родителям за то, что они отдали меня в национальную школу. У нас все уроки были на татарском. В школе проводились литературно-музыкальные вечера с участием известных татарских артистов. Была создана такая атмосфера, что дети с радостью общались на родном языке.

Но когда я поступила в музыкальное училище, начались проблемы. Там обучение было на русском языке. Первый год училась на двойки, потому что мне приходилось мысленно переводить всю информацию с русского на татарский. Сдавать общеобразовательные предметы на русском языке тоже было нелегко. Но я очень старалась и в результате окончила училище с красным дипломом.

Артисты, работающие на сцене, должны одинаково хорошо владеть и русским, и татарским языком. Это показатель профессионализма. Мы с нашими студентами над этой проблемой работаем серьезно. Они поют и татарские песни, и русские романсы.

Я знаю русских, которые целенаправленно изучают татарский язык. Знать язык даже на бытовом, разговорном уровне, чтобы поздороваться, поблагодарить, - это знак уважения к культуре, традициям народа республики, в которой человек живет.

Я знаю татар, которые ценят и берегут свой язык. Но есть и те, кто не разговаривает на родном татарском. Им важнее учить английский. Пусть изучают! Но язык Тукая и язык Пушкина татарстанцы тоже должны знать!