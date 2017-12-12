Второй матч казанских волейболистов закончился очередным разгромом – (25:15, 25:16, 25:20).

В классическом фильме советской поры «Женитьба Бальзаминова» героиня Людмилы Шагаловой утверждает, что во сне ей приснился Китай, и недоумевает: «Зачем?».

Тот же вопрос можно задать и организаторам турнира «Кубок мира среди клубных команд», который сейчас проходит в трех польских городах – Лодзи, Кракове и Ополе. Так вот, заявленный по правилу wild card клуб «Шанхай» приехал в таком составе, что его смело можно был назвать «сборной Китая». Не национальной сборной, конечно, но все же «сборной солянкой». Так что «Зенит», после победы над аргентинским «Боливаром» нуждался в более квалифицированном спарринг-партнере.

А так - что было, то было – 3:0 (25:15, 25:16 и даже 25:20). Как говаривал ослик Иа-Иа, «это нельзя даже называть обменом мнениями». А следующий матч на Кубке мира казанцы проведут 14 декабря против хозяев – польской «Скры» (22.30 мск).