Ах, если бы в баскетболе выбрасывали полотенца, тогда УНИКС мог на 25-й минуте и выиграть у турецкого клуба «Дарушшафака» - ведь к тому времени казанцы вели – 55:42.

При этом бы УНИКС еще бы и решил невнятную задачу выйти из группы с первого места. Увы, в баскетболе такие вещи не предусмотрены - УНИКС после этой эйфории в себя придти так и не смог – еще через пять минут пришел последний перерыв, к которому соперники подошли уже с незначительным, но все же преимуществом казанцев – 57:56.

В начале четверти третьей показалось, что вроде бы все налаживается, но череда бессмысленных ошибок продолжилась, и казанцы медленно, но верно стали уступать. Откровенно провальный матч провел Локетт, который скорее горазд был фолить, нежели набирать очки.

Потерялся при такой игре партнеров Смит, а Ндур так старался забить, что мешал партнерам.

Димитрис Прифтис откровенно уступил в тренерской дуэли хитром лису Дэвиду Блатту – вторую подряд игру его команда проигрывает без всяких шансов на общий успех.

Последний шанс спасти матч был у УНИКСа за 19 секунд до конца встречи, но при счете 75:78 Колом решился на авантюрный дальний бросок, и интрига в матче умерла окончательно – 75:79 (26:16, 12:16, 19:24, 18:23). Что толку говорить о 18 очках Ласме – лучше вспомнить, сколько он не забил – едва ли не любой его бросок с сопротивлением заканчивался потерей мяча.

Так что Прифтису перед новогодними (и рождественскими) праздниками стоит провести серьезную «промывку мозгов» игрокам. А следующий матч УНИКС проведет уже 17 декабря в Астане против одноименного клуба в рамках Единой лиге ВТБ, где мы, также как и в Кубке Европы, пока на втором месте.