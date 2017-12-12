Завтра, 14 декабря, в Казани ожидается пасмурная погода, дожди, сообщается на сайте gismeteo.ru. Скорость ветра составит 7-8 м/c. При порывах – 13-14 м/c. Атмосферное давление – 758-759 мм рт. ст.