Родители детей-инвалидов, проживающие в Казани, получили налоговое послабление.

Они, а также опекуны, попечители и усыновители освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц за 2017-й и последующие года. Воспользоваться льготой первый раз они смогут в 2018 году при уплате налога за 2017-й. Такое решение было принято на XXII сессии Казанской городской Думы.

Сейчас в Казани проживают более 4 тысяч детей-инвалидов. Налоговая льгота будет предоставляться в отношении следующих объектов налогообложения: квартира или жилой дом, гараж или машино-место. Но получить льготу можно только по одному объекту налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения льготы. Она предоставляется постоянно проживающим на территории города налогоплательщикам в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности.

Таким образом, Казань станет очередным городом в России после Волгограда, Уфы, Красноярска, где родители детей-инвалидов освобождены от налога на имущество физических лиц. Экономисты подсчитали сумму, которая в 2018 году из-за предоставления этой льготы не поступит в городскую казну, - 12 млн рублей.

Депутатами Казанской городской Думы на сессии было принято еще одно социально значимое решение. Они определили 20 казанских семей, нуждающихся в неотложной поддержке в приобретении жилых помещений по программе социальной ипотеки. Кандидаты на включение в квоту были рассмотрены на заседаниях общественных жилищных комиссий, все они соответствуют утвержденным требованиям. Теперь у них есть право выбора квартиры, не дожидаясь истечения трехлетнего срока.

В утвержденный список вошли семьи, пострадавшие от пожара, многодетные, семьи инвалидов военной службы, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию и другие не имеющие иной возможности решения жилищного вопроса.