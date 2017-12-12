В Казани в преддверии встречи нового 2018 года будет работать свыше 50 праздничных елочных площадок.

Главная елка города торжественно откроется 29 декабря в 17 часов на площади Тысячелетия. Нынче ее украсят игрушечными шарами, леденцами, валенками и светодинамическими гирляндами.

В этом году сменится адрес ледового городка. Два года он располагался на площади перед театром кукол «Экият». Теперь займет свое место на площади Тысячелетия рядом с елкой. Вызван переезд тем, что на площадке перед театром кукол традиционно проходит цветочный фестиваль и некоторые элементы стационарные. К тому же соседство с Кремлевской набережной сделает прогулку на городскую елку более продолжительной и увлекательной.

В этом году городок оформят ледовыми скульптурами Деда Мороза и Снегурочки, символа чемпионата мира по футболу 2018 года волка Забиваки. Здесь будет построена самая большая горка «Космодром», а также ледяные горки «Карабас-Барабас и Буратино». Продрогшим казанцам можно будет отогреться в чайной комнате, а малыши там же смогут посмотреть мультфильмы.

Старт открытия районных новогодних елок будет дан уже на следующей неделе - 22 декабря. В этот день праздничные мероприятия пройдут в поселках Кадышево, Сухая Река, Борисоглебское, Северный.

23 декабря откроется новогодняя площадка перед АО «КМПО» с концертной программой, конкурсами, играми и чаепитием. Также будут организованы елочные городки в поселках Мирный, Петровский, Отары, Кукушкино, во дворах жилых домов. Районная елка откроется 22 декабря в сквере жилого массива Дербышки на ул. Мира большим новогодним театрализованным представлением.

Главные елки Авиастроительного и Ново-Савиновского районов откроются 25 декабря в парке «Крылья Советов» и 26 декабря в парке «Континент». Центральные новогодние городки в Вахитовском и Приволжском районах Казани откроются 21 декабря в сквере Татарской государственной филармонии, 22 декабря - в детском парке «Калейдоскоп» на ул. Сыртлановой, 25 декабря - в парке «Черное озеро». 26 декабря пройдут праздничные гулянья в Старо-Татарской слободе.

С 20 по 30 декабря для жителей Кировского и Московского районов впервые будет проходить конкурс «Новый год во дворе». Творческий проект направлен на то, чтобы сплотить, сдружить между собой проживающих здесь казанцев.

Также впервые для жителей жилого комплекса «Салават Купере» будет установлена елка, которая откроется яркой театрализованной интерактивной программой.

Новогодние елочные комплексы откроются в парках «Сосновая роща», Петрова, в Адмиралтейской слободе и жилых комплексах Жилплощадка, Юдино, Красная Горка, Левченко, Залесный. По инициативе жителей впервые театрализованные представления у елки пройдут в жилых массивах Карьер, Привольный, Новая Сосновка, жилом комплексе "Светлая долина".

На площадке возле Казанского энергоуниверситета построят эксклюзивную арт-инсталляцию из велосипедов. Мероприятие также приурочено к новогодним праздникам.

23 декабря на территории конно-спортивного комплекса «Казань» откроется национальная новогодняя деревня «Ханский двор». Здесь будут продавать подарки и сувениры от лучших мастеров Татарстана. Также будет организована выездная торговля городского общепита, где приготовят блюда татарской национальной кухни. Планируется проведение зимнего Сабантуя. Специальные новогодние представления в «Ханском дворе» пройдут в Рождество 7 января и 13 января - накануне старого Нового года.

25 декабря в «Татнефть-арене» состоится Главная республиканская елка для одаренных детей, отличников и призеров школьных олимпиад.