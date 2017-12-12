Легендарный форвард казанского «Ак Барса», трехкратный чемпион мира, четырехкратный обладатель Кубка Гагарина славится не только своими достижениями на ледовых площадках.

Данис Зарипов подарил детским республиканским школам набор клюшек «ЗаряД». Зарипов лично вручал клюшки детям. Специальная серия клюшек была подготовлена для передачи в детские спортивные школы по предложению Президент РТ Рустама Минниханова. И в дальнейшем подобные клюшки будут вручаться командам-победительницам республиканских турниров, в том числе студенческим и дворовым командам.