Данис Зарипов подарил детским республиканским школам набор клюшек «ЗаряД». Зарипов лично вручал клюшки детям. Специальная серия клюшек была подготовлена для передачи в детские спортивные школы по предложению Президент РТ Рустама Минниханова. И в дальнейшем подобные клюшки будут вручаться командам-победительницам республиканских турниров, в том числе студенческим и дворовым командам.