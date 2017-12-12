Президент РТ обсудил с представителями итальянской компании создание откормочных площадок в республике.

Президент РТ Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Милан провел встречу с представителями компании INALCA. Стороны обсудили создание в республике откормочных площадок для крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов предложил итальянским партнерам активнее создавать откормочные площадки. Сегодня есть необходимая ресурсная база, а также благоприятная ситуация по кредитованию. Кроме того, республика располагает большим поголовьем скота, в регионе налажен жесткий ветеринарный контроль, что позволяет говорить о качестве продукции, заявил Президент РТ.

Ранее между Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ и президентом итальянской компании INALCA S.p.a Луиджи Кремонини было подписано соглашение о сотрудничестве в создании откормочных площадок. Итальянские инвесторы осмотрели предложенные места для размещения откормочных площадок для крупного рогатого скота и определились с выбором, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

В ходе беседы стороны также рассмотрели возможность создания завода по производству мяса. Также глава республики заявил о готовности Татарстана поддержать проект по переработке мяса. Представители итальянской компании отметили, что готовы инвестировать в проекты в РТ.