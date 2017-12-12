Президент Ломбардии может посетить Татарстан до начала ЧМ-2018 по футболу, для подписания соглашения.

Татарстан и Ломбардия готовят соглашение об усилении торгово-экономического партнерства между регионами. Решение принято в ходе встречи Президента РТ Рустама Минниханова с Президентом области Ломбардия Роберто Марони, сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь Президента РТ Эдуард Хайруллин.

По итогам переговоров принято решение создать рабочую группу по подготовке соглашения, ожидается что документ будет подписан до начала Чемпионата мира по футболу — 2018.

«Очень хорошая встреча прошла с Президентом области Ломбардия Роберто Марони, обсудили нынешнее состояние отношений между Татарстаном и Италией, товарооборот. Подчеркнули, что его можно увеличивать, решено было создать рабочую группу по подготовке соглашения между Татарстаном и Ломбардией об увеличении торгово-экономического партнерства и договорились, что подпишут соглашение до Чемпионата мира по футболу 2018, чтобы делегация Ломбардии приехала. Президент Ломбардии принял это предложение. Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке», — рассказал Эдуард Хайруллин.

Президент Татарстана находится с двухдневным рабочим визитом в Италии.