Такая сумма израсходована в городе на установку знаков и нанесение дорожной разметки.

10 млн рублей израсходовано в Казани по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в РТ на 2014 – 2020 гг.», пишет «Татар-информ». На эти деньги в городе нанесена дорожная разметка и установлены знаки. Отметим, что в следующем году расходы республиканского бюджета на реконструкцию светофоров будут сокращены. Урежут деньги и на оборудование нерегулируемых пешеходных переходов, строительство новых стационарных детских автогородков, обеспечение функционирования системы видеофиксации.