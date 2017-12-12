Начальник отдела ГИБДД по Нижнекамску помог справиться с теоретическим экзаменом.

NTR-24.RU, со ссылкой на приказ за подписью министра внутренних дел по РТ Артема Хохорина, сообщает, что начальник отдела ГИБДД УМВД России по Нижнекамскому району совершил противоправные действия. Он помог жителю Нижнекамска, который неоднократно проваливал экзамен, сдать теоретическую часть ПДД. За это министр привлек нарушителя к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, а также лишил премии.