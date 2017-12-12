Самый красивый звездный дождь этого года «прольется» в ночь на 14 декабря. Его интенсивность - до 120 «падающих звезд» в час.

Метеорный поток Геминиды - самый мощный из существующих. Земля, двигаясь по орбите вокруг Солнца, проходит сквозь него с 4 по 17 декабря.

«Этот поток - один из самых интенсивных и ярких, поскольку состоит не только из метеорных частиц (пыли), но и более крупных объектов - болидов, которые могут достигать нескольких сантиметров в диаметре, - говорит директор Астрономической обсерватории имени В.П.Энгельгардта - Межкафедрального образовательно-научного центра космических исследований и технологий КФУ, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов института физики КФУ Юрий Нефедьев. - Из-за трения в воздушной среде «космические гости» разогреваются и сгорают в атмосфере на высоте примерно 80 километров, ионизируя ее. Естественно, чем крупнее сгоревшее метеорное тело, тем ярче будет светящийся след от него, который мы и видим как «падающую звезду». Часто путают понятия метеор (явление) и метеорит (космическое тело). Во время метеорного потока сами метеориты мы не видим, а наблюдаем только их следы».

Геминиды получили свое название от созвездия Близнецы (Gemini), в котором расположен радиант потока. Если продолжить светящиеся пути метеоров назад, то они пересекутся в точке, которую и называют радиантом. По сравнению с другими метеорными потоками этот - один из самых медленных, его скорость практически равна скорости движения Земли вокруг Солнца - 35 км в секунду. Открыт он был только в конце ХХ века.

«Считается, что существует генетическая связь между астероидами, кометами и метеорными потоками. Согласно этой теории Гемениды - это рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон в процессе его разрушения под действием гравитации Солнца и изменения температурных градиентов. Не случайно астероид был назван в честь героя греческого мифа - Фаэтона, сына бога Солнца Гелиоса. Астероид, двигаясь вокруг Солнца по очень вытянутой орбите, приближается к нему на достаточно близкое расстояние, а потом сильно отдаляется. В результате такого движения происходят довольно резкие перепады температур, что и способствует активному разрушению астероида», - рассказывает Юрий Нефедьев.

Для людей метеорные потоки, в отличие от астероидов, не представляют никакой опасности, зато, по словам Юрия Нефедьева, они могут нанести вред космическим кораблям и спутникам. Ученые Казанского федерального университета занимаются изучением метеорного вещества.

Тем, кто хочет увидеть один из красивейших метеорных потоков Северного полушария Земли - Геминиды, Юрий Анатольевич советует отправиться в сельскую местность, где нет городской «засветки». Правда, немного помешает любоваться метеорным дождем луна, которая будет светить достаточно ярко. Важно также правильно выбрать время для наблюдений. «С 23 часов ночи 13 декабря до часа ночи 14 декабря Земля будет находиться под таким углом к потоку Геминиды, когда в атмосферу Северного полушария будет залетать наибольшее количество метеорных частиц», - отмечает астроном. Ну и, конечно, зрелище будет возможно только при отсутствии облаков.

В самую длинную ночь в году, 22 декабря, Земля пройдет еще через один метеорный поток - Урсиды. Правда, количество «падающих звезд» будет небольшим - до 10 метеоров в час.