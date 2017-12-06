В минувшую пятницу на сцене Казанского государственного театра юного зрителя при полном аншлаге состоялась премьера спектакля по мотивам повести Николая Васильевича Гоголя «Нос», поставленного главным режиссером ТЮЗа Туфаном Имамутдиновым. Среди зрителей в зале оказался и корреспондент «КВ».



В афише жанр спектакля был определен как фантастический детектив. История коллежского асессора Ковалева, от которого сбежал его собственный нос, была исполнена в лучших традициях классика русской литературы: фантасмагоричность и абсурдность истории прекрасно гармонировала с ироничной сатирой и легким гротеском ситуации. Блестящие диалоги Гоголя молниеносно сменяли друг друга, а оригинальная подача материала не давала заскучать зрителям между ними. Потому неудивительно, что за происходящим внимательно следила даже не самая усидчивая публика - школьники, занимавшие немалую долю в зрительном зале.

Главную роль в спектакле исполнил заслуженный артист РТ Павел Густов, вместе с ним на сцене выступали Алсу Густова, Нияз Зиннатуллин, Виталий Дмитриев, Ильфат Садыков, Ильнур Гарифуллин, Камиль Гатауллин. В качестве художника спектакля выступила Лилия Имамутдинова, художник по свету - Николай Романов. Постановкой хореографии спектакля занимался Нурбек Батулла.

Стоит отметить, что спектакль «Нос» был поставлен в рамках трехлетнего федерального проекта партии «Единая Россия» «Театры - детям». Помимо ТЮЗа в Татарстане в нем участвуют еще два казанских театра: Татарский ТЮЗ имени Г.Кариева и Татарский государственный театр кукол «Экият». Еще одним татарстанским театром, попавшим в программу, стал Набережночелнинский государственный театр кукол.