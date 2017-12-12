На прошлой неделе в Кукморе состоялось торжественное открытие модульной лыжной базы. Корреспондент «КВ» осмотрел новостройку.

Мы приехали к подножию Кукморской горы - это ландшафтный памятник природы республиканского значения, одна из достопримечательностей района. На ее вершине уже несколько десятилетий функционирует горнолыжная база, известная не только татарстанцам, но и гостям из соседних регионов. Однако обуздать крутые склоны под силу не каждому. Вот и решили инициативные кукморяне, которые любят лыжный спорт, подготовить более пологую трассу у подножия горы. Они вырубили густую поросль американского клена, облагородили участок. Затем Федерация лыжных гонок и биатлона РТ помогла обустроить искусственное освещение. А теперь благодаря республиканской программе на трассе появилась и отдельная база.

До конца года по всей республике запланировано открытие 11 таких типовых баз. Все они выполнены в альпийском стиле. Вот и кукморский домик удачно вписывается в природный пейзаж.

Площадь лыжного комплекса - 1,5 гектара. 2,6 км трассы рассчитаны на любителей, а еще 1 км включает в себя спуски и подъемы, где могут тренироваться профессиональные спортсмены.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев не скрывает радости при виде нового спортивного объекта.

- В Кукморе в 2016 - 2017 годах реализована программа по обустройству парков и скверов. И теперь набережная реки Нурминки соединена с лыжной площадкой. В дальнейшем планируется развитие этой трассы - дополнительно около 2,6 км заасфальтируют, чтобы там проводились тренировки по роллерным лыжам. Такая инфраструктура даст возможность лыжникам заниматься в летнее время. Огромный плюс нашего комплекса - горнолыжная база, на которой в этом году установлен новый подъемник, - рассказал Сергей Димитриев.

Посетители базы смогут кататься на своих лыжах бесплатно. Впрочем, цены на аренду инвентаря вполне доступные, а для малообеспеченных семей действует льготный тариф.

Внутри теплое здание лыжной базы еще пахнет новыми стройматериалами. Есть удобные раздевалки, вместительные комнаты для инвентаря. Здесь же сотрудники покрывают лыжи мазью, после чего проглаживают их специальным утюгом. С торца базы оборудована точка проката, на складе которого ровными рядами стоят новенькие лыжи, палки, коробки с обувью. Отметим, что стоимость одного комплекта при закупке составила всего 6000 рублей.

В церемонии открытия базы принял участие и первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов:

- Эта база построена в первую очередь для населения, чтобы жители района массово занимались спортом, готовились сдавать нормы ГТО. Также здесь расположится детско-юношеская школа, в которой будут расти профессиональные кадры. В комплекс поставлено 100 пар лыж, снегоход. Условия шикарные! Сейчас в республике лыжным спортом занимаются около 30 тысяч человек. Но наша задача - в том числе и благодаря строительству таких баз приобщить более 60 тысяч. А вторая задача - создавать условия для профессиональных спортсменов.

Сразу после открытия базы на лыжню вышли юные кукморяне, а почетные гости отправились в городской Дом творчества. Там состоялось республиканское совещание «Развитие лыжных гонок в Республике Татарстан». В ходе его работы Халил Шайхутдинов и президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев вручили подарки представителям 14 районов республики, в которых сборные лыжников лидируют в татарстанском рейтинге. Им были вручены сертификаты на лыжную смазку. Приятной неожиданностью стало предложение Ильшата Фардиева дополнительно поощрить 14 сборных. Им планируется выделить средства на пошив новой формы.

В ходе совещания затрагивались многие насущные темы, в том числе и вопрос зарплат тренеров. Халил Шайхутдинов отметил, что средняя зарплата тренеров составляет 27 тысяч рублей, а до конца года она увеличится до 29 тысяч. При этом первый замминистра подчеркнул, что молодым специалистам нужна поддержка и со стороны муниципалитетов.

В конце работы совещания почетные гости наградили журналистов республиканских изданий, которые активно освещают лыжные соревнования. В числе отмеченных дипломами оказалась и наша газета.

Работа по возведению модульных лыжных баз в республике продолжается. Следующий объект планируется открыть в Мензелинске.

P.S. Вчера в Олимпийском комитете России состоялось заседание высшего руководящего органа - Олимпийского собрания. По результатам работы собрание единогласно решило поддержать спортсменов, которые решат поехать на ОИ-2018 под нейтральным флагом. На открытии лыжной базы в Кукморе первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов отметил, что из числа татарстанцев в олимпийскую сборную могут попасть четыре лыжника - Андрей Ларьков, Анна Нечаевская, Артем Николаев и Мария Давыденко. Также Евгения Тарасова готовится к парному фигурному катанию, а Владислав Хадарин и Милена Быкова могут выступить в сноуборде.