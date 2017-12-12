В минувшую субботу в России, как и по всему земному шару, отмечался Всемирный день борьбы с коррупцией. В этой связи Торгово-промышленная палата РФ, а также и ТПП регионов провели акцию по борьбе с коррупцией, организовав круглые столы по обсуждению проблемы.

Так, в Москве по этой теме выступили главы фракций в Госдуме РФ Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов, вице-спикер Сергей Неверов, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, заместитель министра юстиции РФ Алу Алханов и другие.

Основной темой для доклада стало обнародование результатов проекта «Бизнес-барометр коррупции» - анонимного опроса среди российских предпринимателей, который проводится с 2015 года. В нынешнем году в нем участвовали более 10 тысяч бизнесменов всех уровней.

Следует отметить, что по сравнению с 2016 годом несколько снизилось количество респондентов, сообщивших, что постоянно сталкиваются с проявлениями коррупции, - 18% против 13%. Незначительно вырос процент респондентов, выбравших варианты «иногда» и «очень редко» - с 33% до 35% и с 28% до 31% соответственно. Доля предпринимателей, которым не приходилось сталкиваться с коррупцией, осталась неизменной и составила лишь 21%.

В то же время было отмечено снижение количества крупных взяток. Так, только 2% участников опроса указали в анкете, что давали взятки более миллиона рублей. В 2016 году таковых наблюдалось 4%. В даче взяток от 150 тысяч до миллиона рублей признались 4% опрошенных, год назад таких было 6%. Тем не менее наблюдается почти двукратный рост количества мелких взяток: с 9% до 18% в категории менее 3 тысяч рублей и с 10% до 19% в категории от 3 до 10 тысяч рублей.

Татарстанская ТПП также провела акцию к Всемирному дню борьбы с коррупцией, организовав круглый стол с участием первого заместителя председателя палаты Артура Николаева, главного советника отдела антикоррупционного мониторинга Управления Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики Юрия Лихачева, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции РТ Роберта Валиева, руководителя Совета

Банковской ассоциации РТ Людмилы Китайцевой, ведущего юрисконсульта РКБ РТ Ксении Кондратьевой, члена Общественной палаты РТ Артура Мустаева, главы Комитета по логистике ТПП РТ Сергея Сотникова, члена Комитета по экологии и природопользованию ТПП РТ Тимура Кашаева и прочих. В качестве представителя СМИ выступила главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова.

- Хочу отметить тот факт, что регионы никак не влияют на участников опроса «Бизнес-барометр коррупции», - заявил после приветственного слова Артур Николаев. - Анкеты отправлялись напрямую. Я считаю, что это правильно. Думаю, предпринимателям зачастую бывает проще сообщить о проявлениях коррупции федеральным надзорным органам, минуя региональные власти.

Стоит отметить, что все стороны круглого стола активно принимали участие в обсуждениях. Так, Людмила Китайцева остановилась на вопросе регулирования банковских проверок операций по счетам предпринимателей на предмет коррупционных действий. По ее мнению, необходимость подобных мер понятна бизнесу, однако банки получают возможность манипулировать бизнесом, искусственно затягивая принятие решений, пусть и в пределах допустимых сроков. Как отметила Людмила Китайцева, таким образом антикоррупционная мера сама может стать причиной коррупционных действий.

Схожего мнения придерживались Сергей Сотников и Тимур Кашаев, отметившие, что многие законы и подзаконные акты обязывают предпринимателей получать те или иные услуги у специально аккредитованных организаций. При этом бизнесменам бывает непонятно ценообразование услуг, что порождает подозрения в завышении цен у естественных монополий.

Завершением встречи стало выступление главного редактора газеты «Казанские ведомости» Венеры Якуповой:

- Гласность - это, пожалуй, один из главных инструментов в борьбе с коррупцией. Общаясь с ведущими медиаэкспертами страны, я все чаще слышу о давлении со стороны корпораций на издания, занимающиеся расследованиями в области коррупции.

Речь идет и о судебном преследовании, и о возможности физической расправы над журналистами. К сожалению, в наше время корреспонденты российских изданий куда чаще гибнут в крупных городах, чем в горячих точках. Для того чтобы гласность была не декоративной, а действительной, необходимо создавать условия для взаимодействия СМИ и власти. Власть должна реагировать на запросы и критические выступления СМИ. Усовершенствовав процесс взаимодействия между нами, мы можем эффективно решать различные проблемы в обществе.