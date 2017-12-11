Казанские первокурсники готовятся к первой в жизни студенческой сессии. Не разочаровались ли они в выборе, спросили «КВ» первокурсников ведущих казанских вузов.

Анна Калашкина, КГАСУ: Пока не было ни одного мгновения, чтобы я засомневалась в качестве обучения в моем университете. Кто сказал, что в вузы идут только за тем, чтобы учиться? Я убедилась, здесь ты должен показать все, на что способен. Поэтому прежде всего мне нравится творческий дух моего университета.

Александр Лисин, КФУ: Не жалею о том, что поступил именно в КФУ и именно на «Журналистику». Преподаватели читают на лекциях интересный и толковый материал, рассказывают о своем опыте работы в профессии.



Артем Ветров, КНИТУ (КХТИ): Наверное, я ошибся в выборе, раз, отвечая на этот вопрос, пытался вспомнить что-то положительное и не смог. Расписание - это нечто! В понедельник шесть пар, из них шестой идет единственная за всю неделю лекция по химии. Окон в аудитории нет, питаемся на бегу. Преподаватели читают лекции, но если что-то не понял - твои проблемы, разбирайся сам.



Анастасия Николаева, Казанский филиал РГУП: Учеба в университете мне

нравится больше, чем в школе: ты точно знаешь, для чего учишь каждый предмет. Университет открыл множество возможностей для самореализации. И если в школе все ограничивалось ее стенами, то здесь твоя деятельность распространяется на город, регион и даже страну.

Азат Халитов, Казанский филиал ВГУЮ: С первых пар стало понятно: я не ошибся. Впечатления от вуза только положительные - познакомился со многими людьми, узнал много нового. Ожидания полностью оправдались. Преподаватели доходчиво объяснили, что институт создан для подготовки высококвалифицированных специалистов, а не для вытягивания из студентов денег. И это подтверждается на деле.



Эльвира Гущенко, КГМУ: Поступать в медуниверситет меня отговаривали, убеждая, что там никакой личной жизни, только беспросветная учеба. На самом деле, если учить все вовремя, учебный процесс не кажется невыносимым. Так что я не жалею ни о выборе университета, ни о выборе профессии.